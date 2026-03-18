واکنش تند مدیرعامل پرسپولیس به ادعای هواداران استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ تحمیلی ایران با دشمن صهیونیستی- آمریکایی باعث شد تا رقابت های فصل جاری لیگ برتر در جریان هفته بیست و سوم با تعویق روبرو شود و شایعات مختلفی درباره تصمیم گیری در خصوص ادامه این بازی ها گرفته شود.

یکی از این شایعات به اعلام قهرمانی استقلال تنها با برگزاری ۲۲ بازی ربط داشت که با توجیه عدم امکان برگزاری ادامه مسابقات مطرح شد اما باشگاه پرسپولیس به شدت نسبت به همین شایعه هم واکنش نشان داد.

پیمان حدادی مدیرعامل سرخپوشان در گفتگو با مدیران سازمان لیگ به صراحت اعلام کرده است قانون گذار، هیچ گونه پیش بینی در این زمینه نداشته است و اعلام قهرمانی یک تیم در حالی که حداقل یک چهارم رقابت ها باقی مانده است امکان پذیر نیست.

حدادی تاکید داشته است در رقابت های فصل حاری که یک امتیاز هم سرنوشت ساز است نباید از ۲۴ امتیاز باقی‌مانده بابت ۸ مسابقه پایانی، گذر کرد و باید تمام بازی ها برگزار شود در غیر اینصورت رقابت های فصل جاری فاقد قانون خاص برای اعلام قهرمان یا عناوین جدول برای حضور در رقابت های فصل آینده آسیایی است.

شایان ذکر است سازمان لیگ نیز با طرح این شایعه از سوی جامعه هواداری فوتبال بخصوص استقلال که هم اکنون در صدر جدول است کاملا مخالف است تا قهرمانی زودهنگام این تیم منتفی باشد.