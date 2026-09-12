ضرورت ساخت پارک ورزشی بانوان در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور عصر شنبه در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش شهرستان با تأکید بر ضرورت نگاه علمی، تخصصی و متوازن به حوزه ورزش اظهار کرد: توسعه ورزش تنها به ورزش قهرمانی محدود نمی‌شود و باید در کنار استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران حرفه‌ای، ورزش همگانی و ورزش‌های بومی و محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

یوسف‌پور افزود: یکی از ضرورت‌های مهم شهرستان، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای حضور بانوان در فعالیت‌های ورزشی است و در همین راستا باید موضوع احداث **پارک و فضای ورزشی اختصاصی بانوان** با جدیت پیگیری شود.

وی با تأکید بر تحقق عدالت ورزشی در شهرستان تصریح کرد: امکانات ورزشی باید به شکل عادلانه در مناطق مختلف توزیع شود و مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر در اولویت برنامه‌ریزی برای توسعه فضاهای ورزشی قرار گیرند.

نماینده عالی دولت در شهرستان چالوس همچنین بر ضرورت تقویت خانه‌های ورزش روستایی تأکید کرد و گفت: دهیاران باید برای توسعه ورزش همگانی و حرفه‌ای در روستاها و فعال‌تر شدن خانه‌های ورزش روستایی برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

یوسف‌پور با اشاره به ضرورت تخصص‌گرایی در مدیریت هیئت‌های ورزشی اظهار کرد: رؤسای هیئت‌های ورزشی باید بر اساس تخصص، توانمندی و شناخت از رشته مربوطه انتخاب شوند تا بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و با قدرت برای توسعه ورزش شهرستان فعالیت کنند.

وی افزایش هزینه‌های فعالیت‌های ورزشی را یکی از دغدغه‌های اقشار کم‌برخوردار دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش هزینه‌های ورزش و فراهم کردن امکان بهره‌مندی بیشتر این اقشار از امکانات ورزشی تأکید کرد.

فرماندار چالوس همچنین خواستار پیگیری بازسازی ورزشگاه شهید بحری هچیرود و بررسی وضعیت زمین ورزشی مرزن‌آباد شد و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های خلاقانه ورزشی، از جمله ایجاد جاده سلامت در مرزن‌آباد، و نظارت مستمر بر بهداشت اماکن ورزشی را ضروری دانست.

وی در پایان بر استمرار حمایت از ورزشکاران شهرستان تأکید کرد و گفت: باید برنامه‌ای مدون برای تقدیر سالانه از ورزشکاران برتر چالوس تدوین و اجرا شود تا از ظرفیت‌های ورزشی شهرستان به شکل مطلوب حمایت شود.

در ادامه این نشست، کامران پولادی، نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته دولت، از خدمات و تلاش‌های مجموعه دولت در شرایط کنونی کشور قدردانی کرد و بر ضرورت حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در حوزه ورزش تأکید داشت.

حجت‌الاسلام اسفندیاری معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری چالوس نیز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، بر حمایت همه‌جانبه از پروژه‌های این حوزه تأکید کرد و تکمیل ورزشگاه علوی‌کلا را از مطالبات جدی مردم شهرستان دانست.

در بخش دیگری از جلسه، رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس گزارشی از وضعیت اماکن ورزشی، تیم‌ها، پروژه‌های در حال اجرا و عملکرد ورزشکاران شهرستان در رقابت‌های استانی، ملی و بین‌المللی ارائه کرد. همچنین وضعیت ورزشکاران چالوسی اعزامی به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ژاپن مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت استادیوم شهدای چالوس، پروژه‌های ورزشی در دست اجرا و ظرفیت‌های موجود شهرستان از دیگر محورهای این نشست بود.

در پایان جلسه نیز بر پیگیری مصوبات، توسعه عادلانه فضاهای ورزشی، توجه ویژه به ورزش بانوان و مناطق کم‌برخوردار و استمرار حمایت از ورزشکاران شهرستان تأکید شد.