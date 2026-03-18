۱۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مسجدسلیمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عباسی در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری سوخت قاچاق در یکی از محلات شهرستان شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از محل مورد نظر مقدار ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان بیان کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به‌منظور سیر مراجل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.