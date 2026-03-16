به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل اکبری در آستانه چهارشنبه پایان سال با بیان اینکه این رسم دیرینه ایرانی، فرصتی برای سوزاندن غم های کهنه و روشن کردن چراغ امید در دل ها است، گفت: در فضای جنگی کشور، افراد جامعه در معرض اضطراب های روانی هستند و نباید با رفتارهای غیرمسئولانه موجب تقویت اضطراب و بیماری آنها شویم.

وی افزود: در شرایط موجود که جان هموطنان عزیزمان در خطر است تمام نیروهای جان بر کف امدادی، به صورت شبانه روز در حال ارائه خدمات به اماکن و مردم آسیب دیده هستند و برپایی آتش یا ترقه بازی موجب اختلال در خدمت رسانی آنها و در نهایت حوادث تلخ و ناگوار می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس به کسانی که در این شرایط و به بهانه مراسم چهارشنبه پایان سال، جان و مال و آرامش مردم را به خطر می اندازند هشدار داد: با آمادگی و هماهنگی ایجاد شده میان دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی استان در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و بر حسب گزارش و یا اعلام جرم از سوی ضابطین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

اکبری با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردند، گفت: مجازات این افراد سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و در صورت استفاده از مواد محترقه و ترقه های غیر مجاز، مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تا ۶ ماه حبس است.

وی ادامه داد: چنانچه اقدامات هنجارشکنانه افراد باعث وارد آمدن خسارتی به اموال عمومی و یا خصوصی شود و یا موجب ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیر عمدی به دیگری گردد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و یا ارش محکوم می گردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه والدین می توانند برای تخلیه هیجانات کودکان و نوجوانان، از دورهمی های خانوادگی استفاده کنند، از آنها تقاضا کرد: در شرایط حاضر، بیشتر بر رفتار و عملکرد فرزندان خود نظارت کنند و اجازه انجام امور حادثه آفرین را به آنها ندهند.

اکبری از رسیدگی ویژه و در سریع ترین زمان در خصوص این جرائم گفت و تاکید کرد: وسایل نقلیه ای که در راستای ارتکاب جرم و یا اخلال در نظم و امنیت عمومی به کار گرفته شوند تا تعیین تکلیف قانونی توقیف می شوند و افراد قانون شکن نیز با صدور قرارهای تأمین کیفری بازداشت خواهند شد.