پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی شهادت عالم وارسته و نستوه شهید حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب را محضر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان و سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است: انالله و انا الیه راجعون
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
دشمنان خبیث و جنایتکار آمریکایی - صهیونی با به شهادت رساندن حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر عجز و ناتوانی خود در جنگ تحمیلی رمضان را نشان دادند.
شهید حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، عالمی وارسته، مجاهدی دوراندیش و وزیری متعهد بود که با روحیهای سرشار از ایمان و اخلاص عمر ارزشمند خود را خالصانه و بیوقفه در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در مسیر پاسداشت ارزشهای الهی، اسلامی و انقلابی و صیانت از امنیت ایران اسلامی سپری نمود و پس از سالها مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. خدمات ارزنده ایشان در دوران خدمت در تاریخ ایران اسلامی ثبت شده است و همواره ماندگار خواهد ماند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهادت عالم وارسته و نستوه شهید حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب را محضر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان و سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات تبریک و تسلیت عرض مینماید و از درگاه پروردگار متعال برای این شهید والامقام علو درجات ربانی، رحمت واسعه الهی و همنشینی با ائمه معصومین (علیهمالسلام) و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسالت دارد.
به یقین خون پاک شهیدان، طومار استکبار جهانی را در هم پیچیده و توطئههای دشمنان ایران را برای جهانیان برملا ساخته است.
