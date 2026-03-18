توضیحات پلیس راهور درباره مراسم پنجشنبه و جمعه پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: شهروندانی که طبق سنوات هرسال در آخرین پنجشنبه و جمعه سال قصد زیارت اهل قبور را دارند با هماهنگی به عمل آمده با مدیران محترم سازمان بهشت زهرا (س) می توانند از ساعت ۴/۳۰ صبح با بازگشایی درب‌های اصلی بهشت زهرا (س) مراجعه نمایند .

موسوی پور افزود ؛ همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ در طول مسیر ضمن تسهیل در تردد مراجعه کنندگان به بهشت زهرا(س) نسبت رفع گره های ترافیکی احتمالی اقدام لازم را صورت خواهند داد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست ضمن مدیریت زمان و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از توقف های غیر مجاز و سد معبر که باعث اخلال در تردد دیگر شهروندان می شود جدا خودداری نموده و با رعایت سرعت مطمئنه به سلامت به مقصد برسند.

توصیه پایانی رییس پلیس راهور تهران برای آن دسته از مراجعینی است که با موتورسیکلت جهت زیارت اهل قبور به محل بهشت زهرا مراجعه می نمایند ، استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی راکبان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی ، کلاه زندگی است.