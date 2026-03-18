دستور ویژه رئیس دادگستری لرستان برای بررسی خسارات حملات هوایی به دورود

به دنبال حملات هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی صبح روز چهارشنبه که خساراتی به اماکن مسکونی شهرستان دورود وارد کرد و متعاقب دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان لرستان مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود، بلافاصله در مناطق حادثه حضور یافت.

الماسی ضمن ارزیابی میدانی خسارات وارده، این حملات را محکوم کرده و دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان و آسیب‌دیدگان، بررسی دقیق خسارات این جنایت صادر کرد.

دادستان دورود همچنین بر ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه کمک‌های امدادی و حمایتی تأکید ورزید و از همکاری مردم با مسئولان برای بازسازی و عادی‌سازی اوضاع قدردانی کرد.