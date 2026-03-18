  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

دستور ویژه رئیس دادگستری لرستان برای بررسی خسارات حملات هوایی به دورود

خرم‌آباد- به دنبال دستور ویژه رئیس کل دادگستری لرستان برای بررسی خسارات حمله هوایی دشمن صهیونی آمریکایی به مناطق مسکونی دورود و پیگیری وضعیت مجروحان؛ دادستان دورود در صحنه حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات جنایتکارانه دشمن صهیونیستی آمریکایی به دورود و به دستور ویژه رئیس کل دادگستری لرستان، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، بلافاصله در مناطق آسیب‌دیده حاضر شد تا ضمن بررسی خسارات وارده، دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و پیگیری قضایی حادثه را صادر کند.

به دنبال حملات هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی صبح روز چهارشنبه که خساراتی به اماکن مسکونی شهرستان دورود وارد کرد و متعاقب دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان لرستان مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود، بلافاصله در مناطق حادثه حضور یافت.

الماسی ضمن ارزیابی میدانی خسارات وارده، این حملات را محکوم کرده و دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان و آسیب‌دیدگان، بررسی دقیق خسارات این جنایت صادر کرد.

دادستان دورود همچنین بر ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه کمک‌های امدادی و حمایتی تأکید ورزید و از همکاری مردم با مسئولان برای بازسازی و عادی‌سازی اوضاع قدردانی کرد.

کد خبر 6778420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

