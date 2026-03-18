دستور ویژه رئیس دادگستری لرستان برای بررسی خسارات حملات هوایی به دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات جنایتکارانه دشمن صهیونیستی آمریکایی به دورود و به دستور ویژه رئیس کل دادگستری لرستان، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، بلافاصله در مناطق آسیبدیده حاضر شد تا ضمن بررسی خسارات وارده، دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان و پیگیری قضایی حادثه را صادر کند.
به دنبال حملات هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی صبح روز چهارشنبه که خساراتی به اماکن مسکونی شهرستان دورود وارد کرد و متعاقب دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان لرستان مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود، بلافاصله در مناطق حادثه حضور یافت.
الماسی ضمن ارزیابی میدانی خسارات وارده، این حملات را محکوم کرده و دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان و آسیبدیدگان، بررسی دقیق خسارات این جنایت صادر کرد.
دادستان دورود همچنین بر ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه کمکهای امدادی و حمایتی تأکید ورزید و از همکاری مردم با مسئولان برای بازسازی و عادیسازی اوضاع قدردانی کرد.
