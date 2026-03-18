مشارکت ۱۳۵ هزار نفر از خراسان جنوبی در طرح زندگی با آیایه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی عصر چهارشنبه در جمع روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی که پیرامون تبیین طرح زندگی با آیه‌ها برگزار شد، ضمن تأکید بر جایگاه قرآن به عنوان معجزه پیامبر اسلام (ص)، اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی بشر در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی، کیهان‌شناسی و غیر از آن برخاسته از معارف قرآن کریم بوده و این کتاب آسمانی همچنان راهنمای بشر در همه عرصه‌ها است‌.

وی با بیان اینکه مسئله امروز جامعه ما ، مواجهه با جریان طاغوت و استکبار است، افزود: در این راستا، از سه سال گذشته، توجه ویژه‌ای به رویکرد «زیست محور» در حوزه قرآن صورت گرفته که این موضوع مورد تأکید رهبر شهید هم بوده است.

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه تاکنون رویکردهای رویداد محور بسیاری اجرا شده، اما رویکرد «زیست محور» کمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: رهبری تاکید کرده‌اند که باید آیات قرآن به مسلمات فکری جامعه ما تبدیل شود.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، زمانی که به ایمان قلبی به خدا برسیم و زندگی الهی داشته باشیم مشکلات هم حل خواهند شد، همانطور که عصای حضرت موسی (ع) راه را برای قوم بنی‌اسرائیل گشود.

وی به طرح حفظ ۲۰۰ آیه مرتبط با مقاومت در طرح زندگی با آیات اشاره کرد و گفت: هدف این است که ۲۰ میلیون نفر این آیات را تلاوت، حفظ، درک و با مفاهیم آن زندگی کنند و تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این طرح حافظ شده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت بالای مردم در این طرح‌ها، بیان داشت: میانگین مشارکت در ۱۲ روز اول طرح روزانه ۱۰ هزار نفر بود و تاکنون ۱۳۵ هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند.

حجت الاسلام سالاری در تشریح طرح «زندگی با آیه ها» گفت: تربیت سفیران قرآنی یکی از اهداف اصلی این طرح بوده چراکه این افراد، قلب تپنده طرح زندگی با آیه ها هستند.

وی با اشاره به تأثیر برنامه «محفل» در تغییر نگاه جهان اسلام به ایران، بیان داشت: پس از برنامه محفل توجه جامعه اسلام به سبک زندگی قرآنی ما بسیار قابل توجه هست و با طرح زندگی با آیه‌ها، و محفل اقبال به حفظ قرآن و نیز سبک زندگی قرانی به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با تأکید مجدد بر فرمایشات رهبری مبنی بر رشد «نهال قرآنی» در کشور، به جنبه‌های اجرایی طرح «زندگی با آیه ها» اشاره کرد و گفت: بسیاری از فعالیت‌های این طرح در فضای مجازی قابل انجام است و نیازمند توجه فعالان این حوزه می باشد.

وی با بیان‌ اینکه همچنین، ۳۰ آیه در ۳۰ قالب کتاب ویژه شهدا، جوانان، بانوان و منبری‌ها تدوین شده است، افزود: اپلیکیشن زندگی با آیه ها نیز شامل پادکست صوتی، اینفوگرافی و موشن‌گرافی بوده که بستر خوبی برای فعالیت های قرانی است.