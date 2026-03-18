به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی شامگاه چهارشنبه با اشاره به بازدید صورت گرفته از محور آزادراه خرم‌آباد-پل زال به حضور تیم‌هایی متشکل از مدیریت بحران استان، راهداری، شرکت زیرساخت و پلیس راه جهت رفع نقص فنی این مسیر اشاره کرد.

وی اظهارداشت: با تلاش‌های صورت گرفته امکان بازگشایی این مسیر پس از مرمت و بازسازی، فراهم می‌شود ولی هم‌اکنون این محور مسدود است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان ادامه‌ داد: زمان بازگشایی این مسیر متعاقباً اعلام می‌شود و لازم است خودروهای سبک و سنگین از مسیرهای جایگزین، تردد کنند.

مجیدی گفت: به محض بازگشایی محور اطلاع رسانی خواهد شد.

وی یادآور شد: تلاش بی وقفه اکیپ های عملیاتی برای بازگشایی این محور ادامه دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به حمله صورت گرفته به محور آزادراه خرم‌آباد-پل زال در حالیکه در دست مرمت بود، گفت: متاسفانه در این حمله نیز ۲ نفر شهید و۳ نفر زخمی شدند.

وی توضیح داد: همکاران ما در معاونت عمرانی استانداری، راهداری و شرکت زیرساخت در حال تلاشند تا عملیات بازگشایی این محور تا فردا انجام شود و مجدد زیربار ترافیک برود.