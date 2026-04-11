پل کنارگذر شرقی کرمانشاه بازسازی و بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جریان بازدید از پل کنارگذر شرقی کرمانشاه که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده بود، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های ترمیمی گفت: در جریان این حملات، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، بخشی از زیرساخت‌های عمرانی و حتی نقاط غیرنظامی هدف قرار گرفتند.

وی با اشاره به میزان خسارت‌ها افزود: در مجموع سه پل در سطح استان کرمانشاه آسیب دید که یکی در مسیر آزادراه کربلا در محدوده مرکز استان، دیگری در محور شرقی استان و یک پل نیز در محدوده شهر روانسر قرار دارد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: با ورود سریع دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، روند بازسازی بدون وقفه آغاز شد و پل واقع در مسیر آزادراه کربلا امروز مجدداً برای تردد خودروها و کامیون‌ها بازگشایی شد.

وی درباره سایر پروژه‌های آسیب‌دیده نیز توضیح داد: عملیات تعمیر پل محور شرقی استان توسط پیمانکار در حال اجراست و برآورد می‌شود طی حدود یک ماه آینده آماده بهره‌برداری شود. همچنین آغاز عملیات بازسازی پل شهر روانسر نیز در دستور کار قرار دارد.

حبیبی با تأکید بر استمرار فعالیت‌های عمرانی در شرایط خاص کشور گفت: با وجود وضعیت جنگی، هیچ‌یک از کارگاه‌های عمرانی در استان متوقف نشد و حتی عملیات بازسازی همین پل‌ها به صورت شبانه‌روزی دنبال شد.

وی عملکرد پیمانکار پروژه را قابل تقدیر دانست و افزود: این مجموعه با تجربه در پروژه‌های بزرگراهی توانست در مدت کوتاه حدود شش تا هفت روز، بخش اصلی عملیات بازسازی را به سرانجام برساند و مسیر را برای بهره‌برداری آماده کند.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به اثرات بازگشایی این محور گفت: با رفع انسداد این مسیر، بخش قابل توجهی از بار ترافیکی شهری کاهش یافته و تردد در یکی از محورهای مهم ارتباطی استان روان‌تر شده است. همچنین یادآور شد مسیر جایگزین این پل بر اساس دستور صادرشده در ۱۲ فروردین، طی ۱۰ روز احداث و از ۲۲ فروردین زیر بار ترافیک رفته است.