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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۳

جهادگران سلامت در شب‌های حماسه؛کادر درمان شاهرود در خط مقدم خدمت‌رسانی

جهادگران سلامت در شب‌های حماسه؛کادر درمان شاهرود در خط مقدم خدمت‌رسانی

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از برپایی موکب خدمت رسانی کادر بهداشت و درمان در اجتماعات شبانه مردم غیور و شهید پرور شهر خبر داد و گفت: کادر درمان در صف اول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی موکب دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در میدان امام برای پوشش تجمعات مردمی خبر داد و ابراز کرد: این موکب در میدان امام خمینی(ره) با هدف خدمت رسانی به مردم شهید پرور شاهرود برپا شده و خدمات بهداشت و درمان و مشاوره ارائه میکند.

وی افزود: دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در بخش های مختلف بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، دانشجویان و اساتید و ... همراه با مردم شهید پرور شاهرود و میامی در میدان حماسه حاضر شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین بیان کرد: این حضور نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مجموعه کادر بهداشت و درمان بار دیگر بیعت خودشان را با رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته اند.

امامیان افزود: این حضور به صورت موکب همچنین به منظور گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ تحمیلی رمضان است.

وی همچنین از اعلام آمادگی کادر بهداشت و درمان این دانشگاه برای ارائه خدمات منسجم و جامع بهداشتی و درمانی در سراسر جامعه خبر داد و ابراز کرد: همچنین که کادر بهداشت و درمان در دیگر عرصه ها و بزنگاه ها نیز در میدان حضور داشته و در بزنگاه ها خوش درخشیده، اکنون هم کادر بهداشت و درمان خوش درخشیده و در کنار مردم حضور دارند.

کد مطلب 6779308

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