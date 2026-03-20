محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی موکب دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در میدان امام برای پوشش تجمعات مردمی خبر داد و ابراز کرد: این موکب در میدان امام خمینی(ره) با هدف خدمت رسانی به مردم شهید پرور شاهرود برپا شده و خدمات بهداشت و درمان و مشاوره ارائه میکند.

وی افزود: دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در بخش های مختلف بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، دانشجویان و اساتید و ... همراه با مردم شهید پرور شاهرود و میامی در میدان حماسه حاضر شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین بیان کرد: این حضور نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مجموعه کادر بهداشت و درمان بار دیگر بیعت خودشان را با رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته اند.

امامیان افزود: این حضور به صورت موکب همچنین به منظور گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ تحمیلی رمضان است.

وی همچنین از اعلام آمادگی کادر بهداشت و درمان این دانشگاه برای ارائه خدمات منسجم و جامع بهداشتی و درمانی در سراسر جامعه خبر داد و ابراز کرد: همچنین که کادر بهداشت و درمان در دیگر عرصه ها و بزنگاه ها نیز در میدان حضور داشته و در بزنگاه ها خوش درخشیده، اکنون هم کادر بهداشت و درمان خوش درخشیده و در کنار مردم حضور دارند.