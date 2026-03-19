بقایی: ریشه اصلی بحران منطقه، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مطرحشده از سوی وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست کشورهای عربی - اسلامی را غیرمنصفانه، یکسویه و مغایر با الزامات رویکرد مسئولانه در قبال تحولات منطقه توصیف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: هیچ طرفی نمیتواند این واقعیت روشن را نادیده بگیرد که ریشه اصلی بحران جاری در منطقه، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و این دو رژیم از پایگاهها و امکانات نظامی مستقر در کشورهای منطقه برای طراحی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه خود علیه ایران استفاده میکنند.
بقائی با تاکید بر حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد که طبق اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۳۳۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل، هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو و امکانات خود را برای تجاوز نظامی طرفهای ثالث علیه یک کشور دیگر در اختیار آنها قرار دهد.
بقائی با اشاره به شواهد و قرائن معتبر مبنی بر تداوم استفاده طرفهای متجاوز از پایگاهها و امکانات کشورهای منطقه برای انجام حملات جنایتکارانه علیه ایران، مسئولیت بینالمللی همه کشورهایی که میزبان پایگاهها و امکانات نظامی آمریکا هستند را خاطرنشان و تاکید کرد که طرفهای کمککننده یا مشارکتکننده در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بهعنوان همدست جنایات ارتکابی تلقی میشوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل بهویژه اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه با رویکردی منطقی، مسئولانه و منطبق بر حقوق بینالملل، هرچه سریعتر مانع از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به ایران شوند و اجازه ندهند مطامع رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف و چند دستگی در بین کشورهای اسلامی محقق شود.
