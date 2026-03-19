۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۲۰

بقایی: ریشه اصلی بحران منطقه، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: هیچ طرفی نمی‌تواند این واقعیت روشن را نادیده بگیرد که ریشه اصلی بحران جاری در منطقه، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مطرح‌شده از سوی وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست کشورهای عربی - اسلامی را غیرمنصفانه، یک‌سویه و مغایر با الزامات رویکرد مسئولانه در قبال تحولات منطقه‌ توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: هیچ طرفی نمی‌تواند این واقعیت روشن را نادیده بگیرد که ریشه اصلی بحران جاری در منطقه، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و این دو رژیم از پایگاه‌ها و امکانات نظامی مستقر در کشورهای منطقه برای طراحی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه خود علیه ایران استفاده می‌کنند.

بقائی با تاکید بر حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد که طبق اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۳۳۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل، هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو و امکانات خود را برای تجاوز نظامی طرف‌های ثالث علیه یک کشور دیگر در اختیار آنها قرار دهد.

بقائی با اشاره به شواهد و قرائن معتبر مبنی بر تداوم استفاده طرف‌های متجاوز از پایگاه‌ها و امکانات کشورهای منطقه برای انجام حملات جنایتکارانه علیه ایران، مسئولیت بین‌المللی همه کشورهایی که میزبان پایگاه‌ها و امکانات نظامی آمریکا هستند را خاطرنشان و تاکید کرد که طرف‌های کمک‌کننده یا مشارکت‌کننده در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به‌عنوان همدست جنایات ارتکابی تلقی می‌شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل به‌ویژه اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه با رویکردی منطقی، مسئولانه و منطبق بر حقوق بین‌الملل، هرچه سریعتر مانع از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به ایران شوند و اجازه ندهند مطامع رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف و چند دستگی در بین کشورهای اسلامی محقق شود.

کد خبر 6779335

    IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      چقدر پخته و دقیق صحبت میکنه ایشون، به به، آفرین و درود
    اذرگون IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه ایران توسط امریکا واسرائیل مورد حمله قرار گرفت ورهبر وفرماندهان ترور شدن ودانش اموزان کشته شدند دراین شرایط ایران چاره ای جزء دفاع از خود ندارد این درست نیست که کشورهای عربی منطفه غیر منصفانه وبه ناحق قضاوت کنند خداوند شاهد است که ایران مجبور هست از خود دفاع کند وخداوندلعنت کند اغازگران جنگ رو که معلوم نیست باچه هدفی جنگ می کنند خداوند رسوایشان کندوخداوند نابودشان کند
    اذرگون IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ایران مورد حمله قرار گرفته ودر این شرایط ایران چاره ای ندارد از خود دفاع کنند واین درست نیست غیرمنصفانه ویه طرفه قضاوت شود ،خداوند لعنت کند اغاز گران جنگ رو خداوند لعنت ورسوا کند کسانی که بین کشورهای اسلامی چنددستگی وشکاف به وجود می اوردند وخدا لعنت شان و رسوایشان کند ودروغ هایشان رو اشکار کند ونابودشان کند

