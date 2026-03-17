۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۳

پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به ادامه دروغ‌پردازی‌های مقامات آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به دروغ پردازی‌های مجدد سخنگوی کاخ سفید نوشت: مقامات ایالات متحده برای توجیه جنگ غیرقانونی خود علیه ایران یک دروغ بزرگ را تکرار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه طی پیامی در شبکه ایکس، با اشاره به دروغ پردازی‌های مجدد سخنگوی کاخ سفید که در واکنش منفعلانه به استعفای مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا منتشر شده بود، نوشت: مقامات ایالات متحده برای توجیه جنگ غیرقانونی خود علیه ایران، یک «دروغ بزرگ»، یعنی «تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای»، را تکرار می‌کنند.

وی افزود: جهان، مردم آمریکا، منطقه، اروپا و جامعه بین‌المللی باید بپذیرند که این یک اقدام تجاوزکارانه وحشیانه و بی‌دلیل است که فاقد هرگونه توجیه قانونی، منطقی یا اخلاقی است. این یک جنگ ناعادلانه است؛ جنگی که نه می‌توان آن را با تکرار دروغ‌ها به جهانیان قبولاند و نه می‌توان آن را با بهانه‌های واهی توجیه کرد.

کد خبر 6777543

