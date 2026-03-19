به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در واکنش به هدف قرار گرفتن یک فروند جنگنده F۳۵ با آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه گفت: قبلا اعلام کردیم، ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت شعاری، مرتب هشدار می‌دهد اما باید بداند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای او و رژیم صهیونیستی به عنوان دست نشانده و نیروی نیابتی‌اش، شگفتانه هایی دارند. امروز یکی از آنها، هدف قرار گرفتن جنگنده فوق پیشرفته نسل پنجم F۳۵ بود.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: آن‌ها باید منتظر شگفتانه‌های بیشتری باشند.