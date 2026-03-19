  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۰۴

سرلشکر عبدالهی: ترامپ بداند برایش شگفتانه‌هایی داریم

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: دشمنان منتظر شگفتانه‌های بیشتری باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در واکنش به هدف قرار گرفتن یک فروند جنگنده F۳۵ با آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه گفت: قبلا اعلام کردیم، ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت شعاری، مرتب هشدار می‌دهد اما باید بداند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای او و رژیم صهیونیستی به عنوان دست نشانده و نیروی نیابتی‌اش، شگفتانه هایی دارند. امروز یکی از آنها، هدف قرار گرفتن جنگنده فوق پیشرفته نسل پنجم F۳۵ بود.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: آن‌ها باید منتظر شگفتانه‌های بیشتری باشند.

کد خبر 6779347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 3
      پاسخ
      سیاستهای امنیتی و حراستی را برای نظامیان شدید تر کنید . حیف است مردان شجاع ما در تلاطم جنگ از دست بروند . آنها را برای روزهای پیروزی و ساختن کشور نیاز داریم 🇮🇷

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها