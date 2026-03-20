به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که شهرک صهیونیست‌نشین «کریات شمونه» را برای هفتمین بار هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

براساس این گزارش، رزمندگان مقاومت، مقر نظامی «هرمون» و محل تجمع نظامیان و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه مرزی «جدیده میس الجبل» را با چندین فروند راکت درهم کوبیدند.

در بخش دیگری از گزارش‌های میدانی، حزب‌الله اعلام کرد که در دو روز گذشته، چندین تله انفجاری را در مسیر یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم اسرائیل در منطقه «پروژه الطیبه» و همچنین در محل تجمع سربازان دشمن در شهرک «عیترون» منفجر کرده است.

هم‌زمان با این حملات، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از شرکت راه‌آهن این رژیم گزارش داد که به دنبال سقوط ترکش‌های موشکی، یک مجتمع عملیاتی و تعمیراتی قطارها در شمال فلسطین اشغالی طعمه حریق شده است.

در همین حال، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای خطر در منطقه «راس الناقوره» و چندین شهرک دیگر در «الجلیل غربی» خبر داد که نشان‌دهنده تداوم موج حملات موشکی از سوی لبنان است.