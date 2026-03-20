  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۱

ادامه عملیات‌ موشکی حزب‌الله در شمال فلسطین اشغالی

مقاومت اسلامی لبنان به دنبال حملات گسترده موشکی، مواضع نظامی و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داد که منجر به وقوع آتش‌سوزی در تأسیسات زیربنایی رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که شهرک صهیونیست‌نشین «کریات شمونه» را برای هفتمین بار هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

براساس این گزارش، رزمندگان مقاومت، مقر نظامی «هرمون» و محل تجمع نظامیان و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه مرزی «جدیده میس الجبل» را با چندین فروند راکت درهم کوبیدند.

در بخش دیگری از گزارش‌های میدانی، حزب‌الله اعلام کرد که در دو روز گذشته، چندین تله انفجاری را در مسیر یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم اسرائیل در منطقه «پروژه الطیبه» و همچنین در محل تجمع سربازان دشمن در شهرک «عیترون» منفجر کرده است.

هم‌زمان با این حملات، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از شرکت راه‌آهن این رژیم گزارش داد که به دنبال سقوط ترکش‌های موشکی، یک مجتمع عملیاتی و تعمیراتی قطارها در شمال فلسطین اشغالی طعمه حریق شده است.

در همین حال، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای خطر در منطقه «راس الناقوره» و چندین شهرک دیگر در «الجلیل غربی» خبر داد که نشان‌دهنده تداوم موج حملات موشکی از سوی لبنان است.

کد خبر 6779367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها