به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان در شب گذشته، دوربردترین حمله موشکی خود را علیه اهداف صهیونیستی انجام داد.

بر اساس گزارش شبکه ۱۵ اسرائیل، حزب‌الله با شلیک موشکی با برد حدود ۲۰۰ کیلومتر، شهرک‌های اطراف غزه، از جمله عسقلان را هدف قرار داد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که علی‌رغم تلاش سامانه‌های پدافندی متعدد، موشک شلیک شده رهگیری نشده و با موفقیت به شهرک صهیونیستی عسقلان اصابت کرده است.

این حمله، که از نظر برد، طولانی‌ترین عملیات موشکی حزب‌الله محسوب می‌شود، نشان‌دهنده افزایش توانمندی‌های این گروه در هدف قرار دادن نقاط دورتر در عمق سرزمین‌های اشغالی است.