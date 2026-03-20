توصیه به ورزشکارانِ «ساکت» در جنگ رمضان/ سمت مردم بیایید

مریم کاظمی پور در گفتگو ‌با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از وقوع جنگ رمضان در ایران گفت: یکبار دیگر رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکای جنایتکار به کشورمان تجاوز کرد و باعث شهادت رهبر فرزانه ‌و حکیم انقلاب مان شد، اتفاقی که دلمان را به درد آورد اما برای حفاظت از این آب و خاک مصمم ترمان کرد.

وی ادامه داد: تصور رژیم صهیونیستی و آمریکا این بود که با معادلات غلط شان می توانند به اهدافی که در مورد خاک جمهوری اسلامی ایران و نظام آن دارند، دست یابند اما بعد ار گذشت ۱۶ روز از جنگ که با حضور قدرتمند نیروهای مسلح در مرزهای هوایی و حضور با صلابت مردم در خیابان ها همراه بود، این خواب را از سر آنها پراند.

نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: در این جنگ رمضان، اراده و وطن پرستی ایرانیان یکبار دیگر عیان شد، ویژگی هایی که ریشه در فرهنگ آریایی آنها دارد.

کاظمی پور خاطرنشان کرد: رهبر شهیدمان بعضا فرمایشاتی داشتند که حفظ مملکت و آینده آن را به مسئولان و مردم گوشزد می کردند و امروز با تاسی گرفتن از همان رهنمودها، روسیاهی و ناامیدی دشمن را می بینیم از ملتی که به هیچ وجه از ارزش های نظام شان دست نمی کشند.

وی به نامه ای اشاره داشت که در راستای محکومیت اسرائیل و آمریکا و با امضای ۱۰ هزار ورزشکار به وزارت امور خارجه ارسال شد تا توسط این وزارتخانه به مراکز بین المللی مرتبط با ورزش ارسال شود.

کاظمی در ادامه این یادآوری بر اهمیت نقش ورزشکاران در این مقطع زمانی اشاره داشت و گفت: طی این مدت ورزشکاران زیادی ابراز همدردی خود را به طرق مختلف نشان داده اند اما در خانواده ورزش، هستند افرادی که سکوت اختیار کرده اند یا رفتارهایی دارند که نشان می دهد مسیر خود را به نوعی دیگر دنبال می کنند. این افراد نمی توانند در آینده پاسخگوی این رفتارهای خود باشند.

نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: به ورزشکارانی که سکوت کرده اند و خود را بر سر دوراهی قرار داده اند، توصیه می کنم به سمت درست تاریخ بیایند و در کنار مردم قرار بگیرند، مردمی که با هر مدال و پیروزی ورزشکاران، اشک شوق ریخته اند.

معاون پیشین وزارت ورزش گفت: داغ امروز ایران، یک داغ ملی است و همه باید کنار هم و کنار عزیزانی باشیم که عزیز از دست داده اند. کاظمی پور تاکید کرد: نه تنها یک وجب از خاک ایران مان را نمی دهیم بلکه برای اهتزاز پرچم مقاومت در کنار پرچم ایران و گسترش فرهنگ مقاومت هم بیش از پیش تلاش می کنیم.