ایران پیروز جنگ می شود/ بسکتبال با ویلچر به دنبال سهمیه جهانی است

بهروز سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات آمریکایی - صهیونی به خاک جمهوری اسلامی ایران گفت: شهادت رهبر انقلاب اسلامی، جمع دیگری از مسئولان کشور و همچنین هموطنان مان، اتفاق ناگواری را برای کشور رقم زده است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران قواعد و قوانین جنگ را به طور کامل تغییر دادند، خاطرنشان کرد: بمباران اماکن ورزشی و بیمارستان ها در قانون جنگ نیست اما دشمنان همیشگی ایران برای جنگ در زمین دیگری قرار گرفته اند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تصریح کرد: در تاریخ همیشه مظلوم بر ظالم پیروز شده است، در این جنگ هم پیروزی نهایی با ایران است به خصوص با تلاشی که نیروهای نظامی برای مقابله با دشمن دارند و حضور و همراهی مردم با آنها.

سلطانی در ادامه در مورد برنامه های مرتبط با تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر گفت: با توجه به رویدادهای پیش رو، برای هفته های پایانی سال اردوهایی پیش بینی کرده بودیم که به خاطر شرایط جنگی لغو شدند. البته در صدد هستیم تا طی روزهای آینده شرایط تشکیل اردو را مهیا کنیم.

وی یادآورشد: تیم‌ ملی بسکتبال با ویلچر خرداد سال آینده باید در رقابت های انتخابی جام‌ جهانی شرکت کند و در صورت کسب سهمیه باید شهریور ۱۴۰۵ در جام‌جهانی کانادا حاضر شود، مهر سال آینده هم بازی های پاراآسیایی را داریم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مورد شرایط کسب سهمیه جهانی گفت: رقابت های انتخابی جام‌جهانی با حضور ۸ تیم در تایلند برگزار می شود، ۲ تیم از هر یک از قاره های آسیا، آمریکا و اروپا همراه با یک تیم از قاره آفریقا و تیم میزبان، شرکت کنندگان در این رقابت ها هستند. ۴ تیم برتر از این ۸ تیم‌ سهمیه جهانی می گیرند.

سلطانی ابراز امیدواری کرد که تیم ملی بسکتبال با ویلچر با برگزاری به موقع اردوها بتواند برای شرکت در انتخابی جام‌ جهانی به آمادگی کامل دست یابد و از حضور در رقابت ها هم صاحب سهمیه جهانی شود.