بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر که تیمش را برای حضور در رقابت های انتخابی قهرمانی جهان به میزبانی تایلند آماده می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند آماده سازی بازیکنانش، برنامه های اردویی تا قبل از اعزام به تایلند، ترکیب اعزامی به این رقابت ها و ... توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه سیزدهمین اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ۴ تا ۱۵ اردیبهشت با حضور ۱۶ بازیکن در مشهد برگزار شد، گفت: آخرین اردوی آماده سازی ما در ترکیه برگزار می شود، پیش از اعزام به این کشور هم یک مرحله اردوی داخلی خواهیم داشت اما اردوی ترکیه از حیث تعیین ترکیب نهایی و بازی های تدارکاتی برای مان تعیین کننده است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تصریح کرد: ۷ خرداد عازم ترکیه خواهیم داشت و ۱۵ خرداد هم از آنجا راهی محل برگزاری رقابت های انتخابی قهرمانی جهان در تایلند می شویم. در ترکیه لژیونرهای بسکتبال با ویلچر به ترکیب اردونشینان اضافه می شوند و بعد از آن و بر اساس عملکرد همه اردونشینان، در مورد ترکیب تیم اعزامی به تایلند تصمیم گیری می شود.

وی در مورد ترکیب اردونشینان در اردوی پیش رو که در داخل تشکیل می شود، تعداد بازیکنان اعزامی به ترکیه و همچنین تعداد لژیونرهایی که به ترکیب اضافه می شوند نیز توضیح داد و گفت: اردوی پیش رو با حضور همان ۱۶ بازیکنی که در اردوی سیزدهم حضور داشتند، تشکیل خواهد شد. از این ترکیب ۶ - ۵ نفر عازم ترکیه می شوند، از لژیونرهای مان در کشورهای مختلف دعوت کرده ایم که آنجا به اردوی تیم ملی اضافه شوند.

سلطانی تاکید کرد: محمد حسن سیاری، مرتضی عابدی، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد و ایمان بک راه (لیگ ترکیه)، امیررضا احمدی (لیگ فرانسه) و محمدطاها یارمحمدی (لیگ امارات) لژیونرهایی هستند که در ترکیه به ترکیب تیم ملی اضافه می شوند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر خاطرنشان کرد: در کل در ترکیه ۱۳ بازیکن در اردو خواهیم داشت که از میان آنها یک نفر خط می خورد و ترکیب ۱۲ نفره اعزامی به تایلند مشخص می شود. ۵۰ درصد ترکیب با بازیکنانی که در اردوهای داخلی کنارمان بودند و ۵۰ درصد هم با لژیونرها تشکیل می شود.

وی همچنین در مورد دیدارهای تدارکاتی پیش بینی شده گفت: در حال رایزنی با دو تیم فنرباغچه و گالاتاسرای هستیم که در کوران مسابقات شان هستند. ارتباط خوبی با ترکیه داریم و پیگیر دیدارهای تدارکاتی هستیم.

سلطانی همچنین مروری بر گروه بندی رقابت های انتخابی قهرمانی جهان داشت و گفت: ایران با برزیل، لهستان و آفریقای جنوبی همگروه است و در گروه دیگر هم هلند، کره جنوبی، تایلند و ونزوئلا با هم رقابت می کنند. بعد از دیدارهای گروهی، پلی آف برگزار می شود و در نهایت ۴ تیم برتر به جمع ۱۲ تیمی که تا به امروز وارد رقابت های قهرمانی شده اند، اضافه می شوند. این مسابقات شهریورماه با حضور ۱۶ تیم در کانادا برگزار می شود.