به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این عنوان شده بود که به دلیل همزمانی بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی، سال ۲۰۲۶ برای کشتی ایران سال سختی خواهد بود اما پس از حمله ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران و همچنین اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، به نظر می‌رسد شرایط تغییر کرده است.

پیش از این قرار بود بازی‌های آسیایی ناگویا که برای کاروان ورزش ایران اهمیت زیادی دارد، در مهرماه سال آینده برگزار شود و حدوداً هفت ماه دیگر این مسابقات برگزار می‌شود. مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۸ تا ۱۱ مهرماه است و طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی، برای نخستین بار مسابقات جهانی پس از بازی‌های آسیایی و به میزبانی بحرین برگزار می‌شود.

مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی در سال ۲۰۲۶ به میزبانی بحرین و در تاریخ اول تا ۱۰ آبان ماه برگزار می‌شود که بیست روز قبل از آن، کشتی‌گیران به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شوند.

اما با اتفاقاتی که در منطقه پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران رخ داد، رئیس اتحادیه جهانی کشتی از تغییر میزبانی و زمان و مکان مسابقات جهانی خبر داده و اعلام کرده که در حال بررسی هستند تا زمان و مکان جدیدی برای این مسابقات اعلام شود.

اگر این مسابقات به زمان دیگری موکول شود، همزمانی مسابقات جهانی با بازی‌های آسیایی ناگویا که چالش کشتی ایران در سال ۲۰۲۶ بود، برطرف خواهد شد و کادر فنی برای انتخاب نفرات خود دستش باز خواهد بود.

حالا باید دید اتحادیه جهانی کشتی پس از بررسی‌های انجام‌شده، زمان و مکان مسابقات جهانی کشتی را به چه تاریخی و در کدام کشور اعلام می‌کند.