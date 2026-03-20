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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۴

اعتراض ایران به افشای غیرمجاز اطلاعات حساس پادمانی از سوی «گروسی»

اعتراض ایران به افشای غیرمجاز اطلاعات حساس پادمانی از سوی «گروسی»

نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره محل مواد و تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران‌کننده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی کشورمان با انتشار پیامی در ایکس نوشت: اظهارات «رافائل گروسی» (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) درباره محل مواد و تأسیسات هسته‌ای ایران عمیقاً نگران‌کننده است. افشای غیرمجاز اطلاعات حساس پادمانی که توسط دولت‌ها در اختیار آژانس قرار گرفته، نقض موافقت‌نامه جامع پادمان و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود.

این پیام می‌افزاید: چنین سوءرفتارهایی می‌تواند مسئولیت بین‌المللی برای آژانس به‌دنبال داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید حرفه‌ای عمل کند، به محرمانگی اطلاعات حساس احترام بگذارد و ماهیت فنی و بی‌طرف خود را حفظ کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین مصاحبه‌های خود با رسانه‌های بین‌المللی، به بهانه اظهارنظر درباره پیامدهای جنگ، مطالبی را درباره محل ذخایر و مختصات تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرده است.

کد مطلب 6779428
هادی رضایی

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    نظرات

    • اذرگون IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      21 7
      پاسخ
      اژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیت داره در قبال کشورها وباید درست عمل کنه
    • ناصر IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      12 9
      پاسخ
      کدام اژانس بین المللی را میگین همه سازمان های به درست شده حقوق بشر سازمان ملل بهداشت جهانی ، کودکان همه وهمه جاسوسان امپریالیسم هستن برای نسل کشی و غارت کشور های دنیا
    • محمد IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      9 9
      پاسخ
      این سازمان ها همه دکان و دستگاه های آمریکا هستن برای کنترل جهان. فعلا قانون جنگل حاکمه
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      7 10
      پاسخ
      مرگ بر گروسی بی شرف
    • GB ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      34 7
      پاسخ
      چرا اینقدر مقاومت میکنید ، همه این اتفاقات بابت دسیسه های آژانس هست ،. قطع همکاری کنید ،
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      3 9
      پاسخ
      این اطلاعات را دوباره کدام خائن نفوذی داده بود
    • پارسی NL ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 0
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      ایران باید حساب شده و غیر محسوس همکاریش را با آژانس انرژی اتمی قطع کند. به بیان دیگر رسما ارتباط داشته باشد ولی عملا هیچ گونه همکاری با آن انجام ندهد.

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