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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

هشدار جدی غریب آبادی نسبت به اظهارات رافائل گروسی

هشدار جدی غریب آبادی نسبت به اظهارات رافائل گروسی

معاون حقوقی وزارت خارجه نوشت: جمهوری اسلامی ایران کاملا به اظهارات جانبدارانه و انفعالی مدیرکل آژانس معترض بوده و نسبت به آن، هشدار جدی می دهد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در ایکس نوشت: آقای گروسی تا الان که کار مفیدی درباره ایران انجام نداده و بالعکس، هر از چندگاهی با اظهارات مخرب خود، اوضاع را صرفا بدتر می کند. وی در آخرین اظهارنظر خود گفته "هیچ جنگی نمی تواند توانمندی هسته ای ایران را نابود کند، مگر این که جنگ هسته ای باشد". وی، همچنین گفت "امیدوار است که چنین اتفاقی نیفتد".

غریب آبادی افزود: آیا ایشان مدیرکل یک سازمان بین المللی است یا یک تحلیلگر رسانه ای؟ وی تاکنون حملات به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران، از جمله دو بار تعرض اخیر به محوطه نیروگاه بوشهر، را محکوم نکرده و بجای این که در مورد آثار جنگ بر برنامه هسته ای تحت پادمان ایران و هرگونه استفاده از سلاح های مخرب و غیرقانونی دیگر هشدار جدی دهد، راه و چاه انهدام فعالیت های هسته ای مشروع و قانونی ایران را نشان می دهد!

جمهوری اسلامی ایران کاملا به این اظهارات جانبدارانه و انفعالی مدیرکل آژانس معترض بوده و نسبت به آن، هشدار جدی می دهد.

کد مطلب 6784466
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      11 13
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      و چه چیزی قراره سلاح های هسته ای و کشتار جمعی اسرائیل رو نابود کنه در جایی که این رژیم تهدیدی واضح برای کشورهای زیادی در منطقه‌ است و تاسیساتشان تحت نظر آژانس هم نیست، در مورد این مورد هم منتظریم تحلیل های کارشناسی آقای گروسی را بشنویم
    • GB ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      15 9
      پاسخ
      بفرسندش هوا تا بفهمد یک من ماست چقدر کره دارد ،هزار بار گفتم این یک صهیونه ،بعد شما راهش میدید ایران و فرش قرمز !!!!
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      4 9
      پاسخ
      راه حل قضیه قرار دادن اسم گروسی در لیست جایزه ترور. ازادگان جهان با جایزه است بترسه از جونش از این حرفها نمیزنه
    • GB ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      15 10
      پاسخ
      اقای گروسی بدان و بلند تکرار کن تا خر فهم شوی ، ما هم اینقدر تو خالی نیستیم ،صد در صد تمهیداتی چه در خارج و چه در داخل کشور اندیشیدیم تا تلافی کنیم ، بعد خیال میکنید بعد از اون میتوانید سایر کشور های بدون سلاح اتمی یا با سلاح اتمی را متوقف کنید ،مطمئن باش جنگ اتمی سر میگیرد ، پس خفه شو چون معلوم هست شعورت نمیرسد ،و از روی خریت ،ترس و شکست و حقارت این را میگویی ، در میدان شکست خوردید و ارباب مفلوکت اینها را دیکته کرده ،
    • علی IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      6 9
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      باید این مردک مزدور صهیونیستی یعنی گروسی را از قید زندگی خلاص کرد تا این جرثومه فساد زنده هست دائم در پی توطئه خواهد بود.
    • محمذصافکار IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      6 8
      پاسخ
      این گروسی را بزنین بره زیر خاک دیگه بابا چقدر باید از این آژانس غربی لعنتی ما ضربه بخوریم معلومه این دستش با ترامپ قمار باز اون نتانیاهو یابو تو یه کاسه هست بزنین بره زیر خاک
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      8 6
      پاسخ
      بله وقتی سلاح اتمی نداشته باشی هرکی هرکشوری اصلا هر گروهکی میادو تهدید میکنه چون میدونه ما ایرانیا تو جنگ خیلی اخلاقی هستیم و نرمش داریم کاش سلاح اتمی داشتیم کاش
    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      7 5
      پاسخ
      برعلیه گروسی به سازمانهای بین المللی شکایت کنید
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      7 6
      پاسخ
      حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران قابل توجیه نیست/ سازمان های بین المللی خیانتکار هم تاکنون در مورد جنایت های نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سکوت کردند چرا؟ حمله نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران قابل توجیه نیست/ سازمان های بین المللی خیانتکار هم تاکنون در مورد جنایت های نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار سکوت کردند چرا؟
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 3
      پاسخ
      مسئولان کشورما هم و باید از اشتباهات خود درس بگیرند دیگر با حیانتکاران و جنلیتکاران مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری نکنند. دولت وحشی کودک‌کش آمریکا جنایتکار در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است.
    • احمد IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 3
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      امثال گروسی نوچه ها وزنگوله های آمریکا هستندواظهاراتش صرفا غلطهای اضافی برای سرپوش گذاشتن براستیصال و درماندگی آمریکاست.گروسی انقدراحمق است که هنوزنفهمیده قدرت ایمان وشجاعت ایرانیان راباهیچ سلاحی نمیتوان مقایسه کرد.
    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 1
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      نباید مذاکره کرد فقط جنگ تا پیروزی
    • مینا IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      یکی به این‌گروسی بگه حرف نزنه نمیگند لال است پس تا اطلاع ثانوی زیپ دهنش را بکشه
    • US ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      چرا سلاح هسته ای نساختید!؟ چرا از آژانس خارج نشدید!؟
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مدیر کل اژانس درمورد جنگ هسته ای صحبت می کنه این چه اژانسیه در حالی که مسئولیت داره در قبال جان انسانها ،ونیروگاهای صلح امیز هسته ای ،این اژانس باید بی طرفانه قضاوت کنه ،وعادلانه قضاوت کنه ،داشتن برنامه صلح امیز هسته ای حقه همه ی کشورهاست ،وکشورها در قبال جان انسانها مسئولیت دارند ،واژانس هم مسئولیت داره اگر ایران مظلوم هست اگر مردم ایران مظلوم هست اما خدا رو دارند
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      رژیم تروریست صهیونیستی همانطور که نسل کشی در غزه را با بهانه های چندش آور توجیه کرد قطعا اگر حمله ی اتمی به ایران کند آن را هم توجیه میکند، اگر یک کودک اسرائیلی کشته شود تمامشان مظلوم نمایی میکنند و آن را یهودستیزی میدانند ولی هزاران کودک غیر یهود توسط اینها کشته شود یا حماس بودند یا سپاهی ،چون هر کشوری مخالف صهیونیست هاست ترور، قتل عام و حمله به آن از نظر این رژیم متعفن قانونی است
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اظهارات رافائل گروسی خیانتکار دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم حمایت از جنایت، تجاوز و حمله امریکا جنایتکار بوده است.
    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      حملات غیرقانونی ائتلاف متجاوز آمریکایی-صهیونی به مجاورت نیروگاه اتمی بوشهر، 100 درصد فقط با چراغ سبز مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.

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