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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۳

تشکیل ۱۵۸ پرونده تخلف در سنندج؛ معرفی متخلفان به مراجع قضایی

تشکیل ۱۵۸ پرونده تخلف در سنندج؛ معرفی متخلفان به مراجع قضایی

سنندج- مدیر جهاد کشاورزی سنندج از انجام ۱۳۰۰ بازرسی در سال جاری خبر داد و گفت: در این نظارت‌ها، ۱۵۸ مورد تخلف با ارزشی بالغ بر یک‌ونیم میلیارد تومان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است.

وریا رحیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی بخش کشاورزی و همچنین نظارت بر عرضه محصولات عمده‌فروشی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مورد بازدید میدانی انجام شده است.

وی افزود: این بازدیدها منجر به شناسایی ۱۵۸ پرونده تخلف با ارزش ریالی بیش از یک و نیم میلیارد تومان شده که پس از تشکیل پرونده، متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

رحیمی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح نظارتی بیان کرد: این اقدامات با حضور مستمر و میدانی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و با همراهی معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان، تعزیرات حکومتی و پلیس اقتصادی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سنندج تأکید کرد: روند نظارت و برخورد با تخلفات در حوزه بازار محصولات کشاورزی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

کد مطلب 6779429

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