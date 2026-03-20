تشکیل ۱۵۸ پرونده تخلف در سنندج؛ معرفی متخلفان به مراجع قضایی

وریا رحیمی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی بخش کشاورزی و همچنین نظارت بر عرضه محصولات عمدهفروشی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مورد بازدید میدانی انجام شده است.
وی افزود: این بازدیدها منجر به شناسایی ۱۵۸ پرونده تخلف با ارزش ریالی بیش از یک و نیم میلیارد تومان شده که پس از تشکیل پرونده، متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
رحیمی با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این طرح نظارتی بیان کرد: این اقدامات با حضور مستمر و میدانی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و با همراهی معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان، تعزیرات حکومتی و پلیس اقتصادی انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی سنندج تأکید کرد: روند نظارت و برخورد با تخلفات در حوزه بازار محصولات کشاورزی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا از تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری شود.
نظر شما