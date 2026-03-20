۸۶۸پرونده تخلفی واحدهای صنفی از ابتدای جنگ رمضان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی ظهر جمعه در حاشیه نظارت بر بازار مرکزی همدان با بیان اینکه بازار همدان با وجود شرایط خاص کشور، از تحرک و رونق قابل توجهی برخوردار است، اظهار کرد: مردم در آرامش کامل مایحتاج خود را تهیه میکنند.
وی با بیان اینکه تمامی کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان تامین شده و هیچ کمبودی در حوزه مایحتاج روزانه مشاهده نمیشود، ادامه داد: با همکاری اصناف و تولیدکنندگان، افزایش قیمتهای نامتعارف بسیار محدود بوده و میزان تخلفات صنفی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: همافزایی مردم، اصناف و مدیریت ارشد استان موجب شده تا دشمنان در جنگ اقتصادی نیز با شکست جدی مواجه شوند.
وی با اشاره به آغاز «جنگ رمضان» و لزوم تشدید نظارتها، بیان کرد: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی طبق برنامهریزی سازمانی و استانی، به صورت مستمر در بازار حضور خواهند داشت و با هرگونه تخلف برخورد میشود.
یونسی ادامه داد: در تعطیلات نوروز نیز شعب کشیک برای رسیدگی فوقالعاده و نظارت میدانی فعال خواهند بود و فرآیند رصد بازار بدون وقفه ادامه مییابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان به ارائه گزارش عملکرد پرداخت و افزود: از آغاز جنگ تاکنون ۸۶۸ پرونده تخلف شامل گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و سایر تخلفات صنفی بررسی شده و برای متخلفان در مجموع ۳۹۳ میلیارد ریال جزای نقدی صادر شده است.
نظر شما