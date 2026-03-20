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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۰

سوال روز سی‌ام مسابقه پیامکی«زندگی با آیه ها» در استان کرمانشاه

سوال روز سی‌ام مسابقه پیامکی«زندگی با آیه ها» در استان کرمانشاه

کرمانشاه - سوال سی‌ام مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در کرمانشاه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان کرمانشاه ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه هدایایی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز سی ام ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیات ۵ و ۶ سوره شرح (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. نترسیدن از تهدیدهای توخالی شیطان

۲. اهمیت ندادن به حرف‌های بی‌اساس مردم

۳. با هر سختی آسانی است

۴. خداوند، تنها تکیه گاه مطمئن

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۹۱ ارسال کنید.

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح در همین خبر اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6779437

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