شناسایی ۱۰۴۷ متخلف در بازار کالاهای اساسی مازندران

اسدالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت ۱۰۴۷ مورد تخلف در حوزه کالاهای اساسی، از تشدید نظارتها و برخورد فوری با متخلفان خبر داد و تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، هیچگونه اغماضی در برابر سودجوییها صورت نخواهد گرفت.
تیمورییانسری با بیان اینکه نظارت بر بازار کالاهای اساسی در استان بهصورت ویژه در حال انجام است، اظهار کرد: با هماهنگی کامل با فرمانداران شهرستانها، روند بازرسیها تشدید شده و با هرگونه تخلف در کوتاهترین زمان ممکن برخورد قانونی انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم افزود: در شرایطی که انسجام و همراهی مردم در عرصههای مختلف مشهود است، اجازه داده نخواهد شد افراد سودجو با اقدامات خود به سفره خانوارها آسیب بزنند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ارائه آماری از عملکرد یکساله این مجموعه تصریح کرد: بر اساس گزارش سامانه سیمبا، ۹۶۵ مورد تخلف صنفی و ۸۲ مورد قاچاق کالا شناسایی شده که در مجموع ۱۰۴۷ پرونده تخلف تشکیل شده است.
تیمورییانسری ادامه داد: بیشترین تخلفات مربوط به عرضه خارج از شبکه، احتکار، تقلب، قاچاق کالا و گرانفروشی بوده و مجموع جرایم تعیینشده برای این موارد به بیش از ۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای تشدید نظارتها در ایام نوروز خبر داد و گفت: تیمهای بازرسی بهصورت مستمر فعال خواهند بود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در بازار جلوگیری شود.
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