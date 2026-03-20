واکنش حسام الدین سراج به سکوت دنیا در برابر یک جنایت 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسامالدین سراج خواننده در یادداشتی با اشاره به سکوت جهان در برابر کشتهشدن کودکان ایرانی، از پیمانشکنی اهریمنان و دشمنان ایران نوشت.
در یادداشت حسام الدین سراج آمده است:
«با صبا در چمن لاله سحر میگفتم
که شهیدانِ کهاند اینهمه خونینکفنان
پیر پیمانهکش من که روانش خوش باد
گفت: پرهیز کن از صحبت پیمانشکنان
دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان
از روز نخست که آدم و حوا (ع) از میوه آگاهی ممنوعه خوردند و از بهشت برین بر مهد زمین هبوط کردند و سپس دلیل پیدایش هابیل و قابیل شدند، (حسد) گویی ارمغان عالم کثرت بود، قابیل، هابیل را کشت؛ بدین ادعا که چرا خداوند قربانی تو را پذیرفت و قربانی من قبول نشد و از همان آغازین سالهای تاریخ پیدایش انسان زمین به دو قطب «قابیلیان»، و «هابیلیان» تقسیم شد.
قوم هابیل که طرفدار حقیقت و خیر و مهربانی و زیبایی بودند و قوم قابیل که خواستار دروغ و شرّ و ظلم و خودخواهی و منفعتطلبی بودند؛ چه دخترانی که توسط این قوم سفاک در دوره جاهلیت زندهبهگور شدند. چه کودکانی که در غزه مظلومانه کشته شدند و چه کودکان معصومی که در میهن عزیزمان ایران، در شهر میناب از جفای این جاهلان سفاک به خون خویش در غلتیدند.
جاهلانه خود را در مسند شاهی میبینند و قتلعام بشریت را حق مسلم خود میدانند. چه مردان و زنان و خوبانی که مظلومانه توسط این جاهلان سفاک شهید شدند.
پیامبران بزرگ اما چون حضرت موسی (ع)، حضرت مسیح (س) و حضرت محمد (ص) مبعوث شدند تا پردههای جهالت و خاماندیشی و خودخواهی را بدرند و انسان را به مرحله کمال رحمانیاش برسانند اما این گروه، دین را چونان حزب سیاسی خویش دیدند و وسیله توجیه ظلم و تجاوزکاریهای خود کردند.
بسان کودک معصوم خفته در راهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی
هبوط گاه خداحافظی نبود ای دوست، هبوط وقت سلام است و گاهِ آگاهی
هزار کودک معصوم کشته شد امروز دریغ از دل عالم، به گفتن آهی
دریغ و درد ز بیحاصلی و بیدردی فغان و آه ز خودکامگی و خودخواهی
شود سر همه خوبان لگد خورد نامرد چو جاهلی بنشیند به مسند شاهی»
این مصرع برگرفته از مضمون شعر محمدعلی بهمنی است.
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