به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پایش مدلهای جهانی، مدلسازی منطقهای موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و هشدارهای سازمان هواشناسی کشور، موارد محتمل *وقوع سیلاب* تا روز شنبه مورخ اول فروردین ۱۴۰۵ به شرح زیر پیشبینی شده است:
در حوضههای آبریز کرخه و مرزی غرب، کارون بزرگ، زهره ـ جراحی و حوضههای جنوبی، زایندهرود و حوضههای جنوب غربی از غروب روز پنجشنبه (بیست و هشتم اسفندماه)، وقوع بارشی به مدت ۲۴ ساعت و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطهای) *۸۰ تا ۱۰۰ میلیمتر* در استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خوزستان (به خصوص مناطق شمالی)، اصفهان (مناطق غربی) و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطهای) *۴۰ تا ۶۰ میلیمتر* در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان (غرب و جنوب)، آذربایجان غربی (نیمه جنوبی) و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطهای) *۲۰ تا ۴۰ میلیمتر* در استانهای فارس (مناطق شمالی) بوشهر، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان محتمل خواهد بود.
همچنین در حوضههای آبریز زهره ـ جراحی و حوضههای جنوبی، فلات مرکزی و شرقی از بعدازظهر روز جمعه (بیست و نهم اسفندماه)، وقوع بارشی به مدت ۶ تا ۹ ساعت و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطهای) *۲۵ تا ۵۰ میلیمتر* در استان سیستان و بلوچستان (مناطق جنوب و جنوب شرق) محتمل خواهد بود.
لازم به ذکر است که با توجه به *استمرار سامانه بارشی*، استانهای کرمانشاه، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس و نوار جنوبی بخصوص سیستان و بلوچستان لازم است تمهیدات و آمادگیهای لازم جهت *مدیریت* سیلابهای احتمالی بر اساس هشدارهای روزهای آتی را مد نظر قرار دهند.
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