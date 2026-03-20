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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

عراقچی: انگلیس از هرگونه همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی اجتناب کند

عراقچی: انگلیس از هرگونه همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی اجتناب کند

عراقچی در تماس با وزیر امور خارجه انگلیس از مقامات لندن خواست از هرگونه همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله فراهم‌سازی بستر فعالیت برای شبکه‌های تروریستی، اجتناب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوِت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، در خصوص ابعاد و پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و شرایط جاری در منطقه گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو، با اشاره اینکه برای بار دوم در حالیکه در میانه دیپلماسی بودیم، مورد تجاوز نظامی قرار گرفتیم، تصریح کرد؛ آمریکا و رژیم اسرائیل، برخلاف تمامی اصول و قواعد بین‌المللی، به کشور ما حمله کردند. رهبر ما و برخی مقامات ارشد و تعداد زیادی از مردم بی‌گناه، از جمله بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز یک مدرسه ابتدایی، را ناجوانمردانه به شهادت رساندند.

وزیر خارجه کشورمان همچنین ضمن تشریح اقدامات دفاعی کشورمان در مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل، از رویکرد منفی و جانبدارانه انگلیس و برخی کشورهای اروپایی نسبت به این تجاوز آشکار، که ناقض حقوق بین‌الملل است، انتقاد کرد.

عراقچی با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد اظهار داشت: ما به حاکمیت کشورهای همسایه احترام گذاشته و قصدی برای حمله به آنها نداشته‌ایم، اما متأسفانه پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها قرار دارند و از این پایگاه‌ها به ما حمله می‌شود و این کشورها به مسئولیت بین‌المللی خود در جلوگیری از استفاده از سرزمین‌شان برای حملات علیه ایران عمل نکرده‌اند.

وزیر خارجه کشورمان همچنین ضمن محکومیت شدید حمله به تأسیسات پارس جنوبی، از عدم محکومیت این اقدام خطرناک و ماجراجویانه انتقاد کرده و از موضع انگلیس و برخی دیگر از کشورها در محکومیت اقدام واکنشی ایران نیز انتقاد جدی نمود.

عراقچی در خصوص هرگونه مساعدت و کمک به متجاوزان در این اقدام غیرقانونی علیه ایران هشدار داد و افزود : این‌گونه اقدامات صرفاً موجب تشدید اوضاع و پیچیده‌تر شدن شرایط خواهد شد.

وزیر خارجه کشورمان ضمن اشاره به وضعیت فعلی منطقه و تنگه هرمز که در نتیجه اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل است، تصریح کرد: راه عادی شدن شرایط، توقف این حملات است. توقف جنگ باید همراه با تضمین‌هایی باشد که از تکرار مجدد این تجاوزات جلوگیری کند.

وزیر خارجه کشورمان ضمن انتقاد شدید از اقدام انگلیس در خصوص در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی به آمریکا افزود: قطعاً این اقدامات به‌عنوان مشارکت در تجاوز تلقی شده و در تاریخ روابط دو کشور ثبت خواهد شد. در عین حال، ما حق ذاتی خود در دفاع از حاکمیت و استقلال کشور را محفوظ می‌دانیم.

عراقچی خواستار آن شد که مقامات انگلیس از هرگونه همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی، در عرصه‌های نظامی و رسانه‌ای از جمله فراهم‌سازی بستر فعالیت برای شبکه‌های تروریستی، اجتناب کنند.

وزیر امور خارجه انگلیس نیز با تأکید بر لزوم توقف جنگ و کاهش تنش در منطقه، نسبت به پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی این درگیری در سطح منطقه و جهان، از جمله تشدید وضعیت در تنگه هرمز، ابراز نگرانی کرد.

کد مطلب 6779490
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 1
      پاسخ
      مرگ بر انگلیس خائن
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      اسرائیل جنایتکار با هماهنگی، همدستی، مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران حمله کرده است. برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر تمام وطن فروشان خارجى و داخلى
      • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
        1 0
        نتانیاهو جنایتکار هر روز ایران را تهدید می کرد که امروز از ترس حملات موشکی ایران در زیر زمین سخنرانی کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنایتکار از بیم حملات موشکی ایران و حزب‌الله در زیر زمین سخنرانی کرد.
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      ما به شهروندان آمریکایی و هم به سربازان آمریکایی هشدار می‌دهیم که فوری و سریع خاورمیانه و غرب آسیا را ترک کنند. آمریکایی‌ها جنایتکار باید منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را ترک کنند چون به خاطر که ما انتقام تجاوز، حمله آمریکا به تهران و سایر شهرهای ایران را و انتقام خون شهیدان را از آمریکا و مزدورانشان می گیریم
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار از ژاپن و ناتو خواست در جنگ ایران بیشتر وارد عمل شوند
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      دنیا شاهد ناتوانی آمریکا در تامین امنیت کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است

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