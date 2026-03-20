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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

بازار همدان ساعاتی پیش از آغاز سال نو

بازار همدان ساعاتی پیش از آغاز سال نو

همدان- در آخرین ساعات سال ۱۴۰۴ و در آستانه سال نو بازار همدان مملو از جمعیت است و مردم در تکاپوی خرید سال نو هستند.

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کد مطلب 6779525

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