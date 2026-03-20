https://mehrnews.com/x3bDDG ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵ کد مطلب 6779525 استانها همدان استانها همدان ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵ بازار همدان ساعاتی پیش از آغاز سال نو همدان- در آخرین ساعات سال ۱۴۰۴ و در آستانه سال نو بازار همدان مملو از جمعیت است و مردم در تکاپوی خرید سال نو هستند. دریافت 35 MB کد مطلب 6779525 کپی شد مطالب مرتبط مازندران در آستانه نوروز؛ زندگی در هیاهوی جنگجاری است پیادهروها بوی عید میدهند پورعلی:مراسم تحویل سال نو در میعادگاههای مردم در خیابان برگزار میشود ۴۸ درصد تعهد اشتغالزایی همدان در سال جاری محقق شده است بودجه همدان 50 درصد کاهش یافت برچسبها سال نو بازار شب عید همدان
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