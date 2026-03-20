خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در واپسین ساعات سال، وقتی عقربه‌های ساعت به لحظه تحویل نزدیک‌تر می‌شوند، بازارهای مازندران رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرند. هیاهوی خرید، صدای چانه‌زدن‌ها، بوی سبزه‌های تازه و عطر بهار نارنج، همگی نشانه‌هایی از حیات و تداوم زندگی در این خطه سرسبز هستند؛ حتی در روزهایی که دل‌ها از اندوه جنگ و فقدان شهدا سنگین است.

بازارهای سنتی شهرهای مختلف استان، از ساری و بابل گرفته تا قائمشهر و آمل، این روزها میزبان مردمی هستند که برای خرید شب عید به تکاپو افتاده‌اند. حضور همزمان شهروندان محلی و مسافران، جلوه‌ای خاص به این بازارها بخشیده است؛ گویی زندگی، با تمام توان در برابر سختی‌ها ایستاده و راه خود را ادامه می‌دهد.

در بازار ساری، ازدحام جمعیت به‌وضوح دیده می‌شود. غرفه‌های میوه‌فروشی مملو از سیب‌های سرخ، پرتقال‌های شمال و کیوی‌های تازه است. کمی آن‌سوتر، بساط سبزه‌فروشان پهن شده و سبزه‌های گندم، عدس و ماش در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف چشم‌نوازی می‌کنند.

یکی از فروشندگان سبزه که خود را «علی‌اکبر» معرفی می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر سال همین روزها شلوغ می‌شود، اما امسال حال و هوای مردم فرق دارد. هم غم دارند، هم امید. با این حال، کسی نمی‌خواهد نوروز را از دست بدهد.

زندگی متوقف نمی شود

در کنار او، زنی میانسال در حال انتخاب سبزه است. وقتی از او درباره حال و هوای این روزها می‌پرسیم، لحظه‌ای مکث می‌کند و می‌گوید: دل‌مان گرفته، مخصوصاً به خاطر شهدا و اتفاقاتی که افتاده، اما زندگی که متوقف نمی‌شود. ما برای بچه‌هایمان خرید می‌کنیم، برای اینکه حال و هوای خانه عوض شود.

دستفروشان نیز نقش پررنگی در این روزهای بازار دارند. در حاشیه خیابان‌ها، بساط‌هایی از انواع آجیل، شیرینی محلی، ماهی قرمز و وسایل هفت‌سین به چشم می‌خورد. رنگ‌ها و صداها درهم آمیخته‌اند و فضایی زنده و پویا خلق کرده‌اند.

«حسین»، یکی از دستفروشان جوان در قائمشهر، می‌گوید: روزهای پایانی سال، مهم‌ترین زمان کار ماست. با همین فروش شب عید، بخشی از هزینه‌های سال را تأمین می‌کنیم. امسال شرایط سخت‌تر است، اما خدا را شکر مردم هنوز خرید می‌کنند.

در بازار بابل، خانواده‌ای سه‌نفره در حال خرید میوه هستند. پدر خانواده که کارمند است، درباره وضعیت اقتصادی می‌گوید:قیمت‌ها بالا رفته، اما سعی می‌کنیم حداقل‌ها را تهیه کنیم. نوروز برای ما فقط خرید نیست، بیشتر بهانه‌ای است برای دور هم بودن.

دختر نوجوان خانواده نیز با لبخند اضافه می‌کند:من بیشتر برای خرید لباس و تزیینات هفت‌سین هیجان دارم. دوست دارم امسال با وجود همه چیز، خانه‌مان قشنگ باشد.

در همین حال، مسافران نیز به جمع خریداران اضافه شده‌اند. برخی از آن‌ها که برای تعطیلات زودتر به مازندران آمده‌اند، از حال و هوای بازارها ابراز رضایت می‌کنند.

بازارها زنده هستند

«مهدی»، مسافری از تهران، می‌گوید: هر سال برای نوروز به شمال می‌آییم. امسال هم با وجود شرایط، تصمیم گرفتیم سفر کنیم. بازارها خیلی زنده‌اند و این حس خوبی به آدم می‌دهد.

او ادامه می‌دهد:اینکه مردم با وجود همه مشکلات هنوز خرید می‌کنند و لبخند می‌زنند، نشان می‌دهد امید هنوز زنده است.

در کنار بازارها، چهره شهرها و روستاهای مازندران نیز تغییر کرده است. شهرداری‌ها با گل‌کاری، کاشت نهال و فضاسازی شهری، سعی کرده‌اند حال و هوای نوروزی را در سطح شهرها ایجاد کنند. خیابان‌ها با گل‌های رنگارنگ آراسته شده و پارک‌ها برای پذیرایی از مسافران آماده شده‌اند.

در یکی از پارک‌های ساری، کارگران شهرداری مشغول کاشت گل هستند. یکی از آن‌ها می‌گوید: ما تلاش می‌کنیم شهر را برای مردم زیباتر کنیم. با اینکه شرایط سخت است، اما نوروز همیشه برای مردم اهمیت دارد.

با این حال، نمی‌توان از سایه اندوهی که بر دل مردم نشسته چشم‌پوشی کرد. بسیاری از شهروندان در گفت‌وگوهای خود، از داغ شهدا و نگرانی‌های ناشی از جنگ سخن می‌گویند.

زهرا قلی پور معلمی از آمل، می‌گوید: این روزها تضاد عجیبی را تجربه می‌کنیم؛ از یک طرف غم داریم، از طرف دیگر باید برای زندگی تلاش کنیم. نوروز شاید فرصتی باشد برای اینکه کمی از این فشارها کم شود.

او اضافه می‌کند:ما به دانش‌آموزان‌مان هم می‌گوییم که امید را از دست ندهند. زندگی ادامه دارد، حتی در سخت‌ترین شرایط.

کارشناسان اجتماعی معتقدند که تداوم آیین‌هایی مانند نوروز، نقش مهمی در حفظ روحیه جامعه دارد. این آیین‌ها، به‌ویژه در زمان بحران، می‌توانند به مردم کمک کنند تا امید خود را حفظ کنند و با انرژی بیشتری به آینده نگاه کنند.

حضور ۱۳ میلیون جمعیت در مازندران

استاندار مازندران با اشاره به حجم بالای مسافران در استان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۹ میلیون مسافر وارد مازندران شده‌اند و با احتساب جمعیت حدود سه و نیم میلیونی استان، در حال حاضر نزدیک به ۱۳ میلیون نفر در مازندران حضور دارند.

مهدی یونسی رستمی ادامه داد: در حوزه سوخت نیز تدابیر لازم اندیشیده شد و میزان سوخت کارت‌های جایگاه‌ها افزایش یافت. همچنین عرضه سوخت آزاد و غیرآزاد از یکدیگر تفکیک شد تا روند خدمات‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، سوخت‌رسان‌های سیار در برخی جایگاه‌های مهم و پرتردد به‌ویژه در محورهای حساس مانند محور کندوان و برخی نقاط دیگر مستقر شدند تا خدمات‌رسانی به مسافران و شهروندان بدون وقفه انجام شود.

استاندار مازندران تأکید کرد: در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: کالاها و اقلام اساسی به وفور در سطح استان وجود دارد و ذخایر کافی برای آن‌ها پیش‌بینی و تأمین شده است.

با نزدیک شدن به لحظه تحویل سال، شور و شوق در بازارها بیشتر می‌شود. خریدهای نهایی، آماده‌سازی خانه‌ها و چیدن سفره‌های هفت‌سین، همگی نشان از تلاشی جمعی برای استقبال از سالی نو دارد؛ سالی که مردم امیدوارند با آرامش، سلامتی و روزهای بهتر همراه باشد.

مازندران در این روزها، تصویری واقعی از زندگی است؛ آمیزه‌ای از غم و امید، سکوت و هیاهو، و ایستادگی در برابر سختی‌ها. بازارها می‌تپند، مردم در حرکت‌اند و نوروز، همچنان به‌عنوان نمادی از نو شدن، در دل‌ها زنده است.

در نهایت، آنچه در کوچه‌ها و بازارهای این استان دیده می‌شود، روایتی است از مردمی که با وجود همه دردها، زندگی را انتخاب کرده‌اند و به آینده‌ای روشن چشم دوخته‌اند.