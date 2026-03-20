تشییع باشکوه شهید ناو استوار دوم محمدولی بای در رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید ناو استوار دوم محمدولی بای ظهر جمعه با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی در شهرستان رامیان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سر دادن شعارهایی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا تأکید کردند.

مردم شهیدپرور رامیان در این مراسم باشکوه، با بدرقه‌ای حماسی، به جهانیان اعلام کردند که تا آخرین نفس بر عهد خود پایبند خواهند ماند؛ عهدی برای حفظ همبستگی ملی و استمرار مسیر مقاومت تا تحقق پیروزی نهایی.

پیکر مطهر این شهید پس از تشییع، در زادگاهش و در میان اشک و اندوه مردم قدرشناس به خاک سپرده خواهد شد.

گفتنی است، شهید ناواستوار دوم محمدولی بای از نیروهای دریادل و فداکار کشور بود که در راه دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.