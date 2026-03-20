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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

اجرای طرح «آرامش بهاری؛«بیعت با ولایت» در ۳۰ بقعه آستانه‌ اشرفیه 

اجرای طرح «آرامش بهاری؛«بیعت با ولایت» در ۳۰ بقعه آستانه‌ اشرفیه 

آستانه اشرفیه- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آستانه‌اشرفیه از اجرای طرح «آرامش بهاری؛«بیعت با ولایت» همزمان با فرا رسیدن عید نوروز در ۳۰ بقعه متبرکه این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام عباس خوبرو، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جنگی کشور و افزایش حضور مسافران در استان گیلان،با بیان اینکه اماکن متبرکه و امامزادگان از مهم‌ترین مقاصد زائران و مسافران نوروزی هستند، اظهار کرد:در راستا یک ارائه خدمات به مسافران و زائران تمهیدات ویژه‌ای برای میزبانی از آنان اندیشیده شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آستانه‌اشرفیه، افزود: بر این اساس، ۳۰ بقعه متبرکه شهرستان میزبان طرح «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» خواهند بود و روحانیون و امامان جماعت نیز در این اماکن مستقر می‌شوند.

وی تصریح کرد:برنامه‌های متعددی در قالب این طرح پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به برگزاری نماز جماعت، برپایی خیمه معرفت، غرفه کودکان و نوجوانان، غرفه عفاف و حجاب، غرفه شمیم خدمت، غرفه عرضه محصولات فرهنگی، پاسخ‌گویی به سؤالات شرعی، اجرای مسابقات فرهنگی و متنوع، برگزاری مراسم تحویل سال نو، تبلیغات و زیباسازی محیط بقاع، قرائت زیارت آل‌ یاسین و زیارت امین‌الله، غبارروبی و گلباران مزار شهدای آرمیده در بقاع متبرکه و امامزادگان و همچنین نظافت محیط و سرویس‌های بهداشتی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام خوبرو با اشاره به شرایط کنونی کشور و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان، مسئولان و جمعی از مردم، گفت: به‌دلیل فضای سوگ و عزاداری، برنامه‌های مذهبی با محوریت «امامزادگان پناه مردم» در بقاع متبرکه اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» با رویکرد تقویت انسجام ملی و پاسداشت امام شهید، آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای کبیر طراحی شده است ، اظهار کرد: هدف این طرح فراهم‌سازی فضایی شایسته برای زائران، همراه با حفظ امنیت، احترام و بهره‌گیری از فضای معنوی بقاع برای انتقال پیام‌های مهم اجتماعی است.

کد مطلب 6779506

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