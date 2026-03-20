اجرای طرح «آرامش بهاری؛«بیعت با ولایت» در ۳۰ بقعه آستانه‌ اشرفیه 

حجتالاسلام عباس خوبرو، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جنگی کشور و افزایش حضور مسافران در استان گیلان،با بیان اینکه اماکن متبرکه و امامزادگان از مهمترین مقاصد زائران و مسافران نوروزی هستند، اظهار کرد:در راستا یک ارائه خدمات به مسافران و زائران تمهیدات ویژهای برای میزبانی از آنان اندیشیده شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آستانهاشرفیه، افزود: بر این اساس، ۳۰ بقعه متبرکه شهرستان میزبان طرح «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» خواهند بود و روحانیون و امامان جماعت نیز در این اماکن مستقر میشوند.
وی تصریح کرد:برنامههای متعددی در قالب این طرح پیشبینی شده است که از جمله آن میتوان به برگزاری نماز جماعت، برپایی خیمه معرفت، غرفه کودکان و نوجوانان، غرفه عفاف و حجاب، غرفه شمیم خدمت، غرفه عرضه محصولات فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات شرعی، اجرای مسابقات فرهنگی و متنوع، برگزاری مراسم تحویل سال نو، تبلیغات و زیباسازی محیط بقاع، قرائت زیارت آل یاسین و زیارت امینالله، غبارروبی و گلباران مزار شهدای آرمیده در بقاع متبرکه و امامزادگان و همچنین نظافت محیط و سرویسهای بهداشتی اشاره کرد.
حجتالاسلام خوبرو با اشاره به شرایط کنونی کشور و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان، مسئولان و جمعی از مردم، گفت: بهدلیل فضای سوگ و عزاداری، برنامههای مذهبی با محوریت «امامزادگان پناه مردم» در بقاع متبرکه اجرا میشود.
وی با بیان اینکه طرح «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» با رویکرد تقویت انسجام ملی و پاسداشت امام شهید، آیتاللهالعظمی خامنهای کبیر طراحی شده است ، اظهار کرد: هدف این طرح فراهمسازی فضایی شایسته برای زائران، همراه با حفظ امنیت، احترام و بهرهگیری از فضای معنوی بقاع برای انتقال پیامهای مهم اجتماعی است.
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