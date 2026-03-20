به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کریمی، اظهار کرد: تلاش شده است آیین امسال، پیوندی پرمعنا میان حال‌وهوای نوروز و یاد شهیدان برقرار کند و فضایی فراهم شود تا مردم لحظه سال تحویل را در محیطی آمیخته با معنویت تجربه کنند.

وی با بیان اینکه این برنامه با همکاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس تدارک دیده شده است، افزود: این آیین از محل گلزار شهدا به‌صورت زنده از شبکه استانی و همچنین شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی میناب را از ویژگی‌های شاخص این آیین ذکر کرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های مختلف این آیین، شخصیت‌های فرهنگی و هنری به بیان دیدگاه‌های خود درباره نوروز، هویت فرهنگی منطقه و نقش شهدا در ارتقای سرمایه اجتماعی می‌پردازند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب افزود: برگزاری نمایشگاه ویژه شهدا در کنار سفره هفت‌سین نوروزی از دیگر بخش‌های این برنامه است که با هدف نمایش نمادین پیوند میان سنت‌های ملی و ارزش‌های معنوی تدارک دیده شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: این آیین از ساعت ۱۶ در گلزار شهدای میناب آغاز می‌شود و تلاش شده است تا خانواده‌ها بتوانند ساعات پایانی سال را در فضایی آرام، معنوی و همراه با یاد و نام شهدا سپری کنند.