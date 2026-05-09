فعالیت مرکز «سراج» در میناب باید فراتر از شهرستان و استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر علی بلاک پیش از ظهر امروز در کارگاه آموزشی حمایتهای روانی-اجتماعی در میناب، ایجاد مرکز سراج را نتیجه اجرای طرح های پیشگیرانه مانند «نماد» ارزیابی کرد.

وی بر لزوم استفاده از روانشناسان بومی به دلیل آشنایی با فرهنگ منطقه تأکید کرد و گفت: با درخواست مراکز روانشناسی غیربومی برای فعالیت در میناب مخالفت شده است، زیرا شناخت کافی از فرهنگ مردم این شهرستان ندارند.

بلاک افزود: کارشناسان مرکز سراج میتوانند با فعالیت مستمر خود به الگویی موفق برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان و کشور تبدیل شوند.