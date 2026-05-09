۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

فعالیت مرکز «سراج» در میناب باید فراتر از شهرستان و استان باشد

میناب- معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه میناب گفت:کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان یکی از برنامه های مهم مرکز سراج باید باشد که این موضوع فراتر از شهرستان هم دیده شود. 

به گزارش خبرنگار مهر علی بلاک پیش از ظهر امروز در کارگاه آموزشی حمایتهای روانی-اجتماعی در میناب، ایجاد مرکز سراج را نتیجه اجرای طرح های پیشگیرانه مانند «نماد» ارزیابی کرد.

وی بر لزوم استفاده از روانشناسان بومی به دلیل آشنایی با فرهنگ منطقه تأکید کرد و گفت: با درخواست مراکز روانشناسی غیربومی برای فعالیت در میناب مخالفت شده است، زیرا شناخت کافی از فرهنگ مردم این شهرستان ندارند.

بلاک افزود: کارشناسان مرکز سراج میتوانند با فعالیت مستمر خود به الگویی موفق برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان و کشور تبدیل شوند.

