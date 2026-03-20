به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح جمعه در بازدید از منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی در شهرستان تنگستان اظهار کرد:همکاری و هماهنگی با نهادهای قضایی و انتظامی یکی دیگر از برنامه‌های این اداره کل در ایام جنگ و تعطیلات نوروزی است.

وی اضافه کرد: همشهریان گرامی نیز در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را به نزدیکترین پاسگاه محیط بانی و یا با سامانه این اداره کل منعکس کنند.

مرادزاده با اشاره به اهمیت این منطقه ارزشمند که زیستگاه حیات وحش شاخصی نظیر کل وبز، قوچ و میش و پلنگ ایرانی است بر تداوم گشت و کنترل و حفاظت از موثر از حیات وحش غنی این منطقه تاکید کرد.

وی افزود: هدف از این بازدید، بررسی وضعیت حفاظتی مناطق در شرایط اضطراری و عرض خداقوت و خسته نباشید به محیط‌بانانی بود که در دل بحران، با جانفشانی از طبیعت بکر استان بوشهر پاسداری می‌کنند.

‌در این بازدید از وضعیت پاسگاه، بررسی نحوه حضور مأمورین در شیفت بندی ها و توضیحات لازم به مأمورین ارائه شد.