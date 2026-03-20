به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند پیش از ظهر امروز جمعه با اشاره به اقدامات پلیس راه خوزستان در نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: نیروهای پلیس راه با استقرار در محورهای اصلی، فرعی و نقاط حادثهخیز استان به صورت شبانهروزی وضعیت ترافیکی راهها را پایش و مدیریت میکنند تا از هرگونه انسداد احتمالی مسیرها جلوگیری شود.
وی افزود: در همین راستا تیمهای گشتی و امدادی نیز در سطح جادههای استان آماده خدمترسانی هستند و در صورت وقوع هرگونه حادثه رانندگی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به مدیریت صحنه، امدادرسانی به حادثهدیدگان و بازگشایی مسیر اقدام میکنند.
رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: با همکاری سایر دستگاههای امدادی و خدماترسان تلاش میشود ضمن تسهیل در تردد خودروها، امنیت ترافیکی جادههای استان حفظ شده و از بروز گرههای ترافیکی و مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.
وی توضیح داد: خدمترسانی به مردم و تأمین ایمنی سفرهای جادهای همچنان در اولویت اصلی مأموریتهای پلیس راه قرار دارد.
حسنوند از رانندگان خواست: پیش از آغاز سفر از سلامت کامل وسیله نقلیه و نداشتن نقص فنی اطمینان حاصل کنند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تأمین ایمنی و روانی ترافیک جادههای استان یاری کنند.
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