ترافیک پرحجم در محورهای استان قزوین

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ترافیک پرحجم در محورهای آزادراهی استان به‌ویژه در آزادراه‌های قزوین–کرج، قزوین–زنجان و قزوین–رشت به مقصد شمال و شمال‌غرب کشور خبر داد.

وی با اشاره به بارش پراکنده در برخی محورهای مواصلاتی استان افزود: سطح بسیاری از جاده‌ها لغزنده است و لازم است رانندگان با توجه به شرایط جوی، حتماً فاصله طولی مطمئن را رعایت کرده و از هرگونه عجله و شتاب پرهیز کنند.

تقی‌خانی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم از بعدازظهر امروز و پس از افطار، همچنین پس از لحظه تحویل سال، حجم ترافیک افزایش یابد و برای فردا نیز ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای استان محتمل است.

رئیس پلیس راه استان قزوین از مشاهده برخی تخلفات حادثه‌ساز در نظارت‌های میدانی خبر داد و گفت: متأسفانه تعدادی از رانندگان از لاین اضطرار برای سبقت یا عبور استفاده می‌کنند و یا دست به حرکات مارپیچ می‌زنند. این رفتارها بسیار خطرناک است و جان خود راننده و سایر شهروندان را تهدید می‌کند.

وی تأکید کرد: پلیس در صورت مشاهده این تخلفات، طبق قانون به‌شدت برخورد خواهد کرد. از رانندگان درخواست می‌کنیم با رعایت مقررات، از ایجاد شرایطی که موجب توقیف خودرو در ایام نوروز و بروز مشکلات بعدی می‌شود، جلوگیری کنند.