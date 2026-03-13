به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند شامگاه جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یگان‌های پلیس راه با استقرار در محورهای اصلی، فرعی و نقاط حادثه‌خیز به صورت شبانه‌روزی وضعیت ترافیکی راه‌ها را رصد و مدیریت می‌کنند تا از هرگونه انسداد احتمالی مسیرها جلوگیری شده و عبور و مرور شهروندان با ایمنی و آرامش بیشتری انجام شود.

وی افزود: در همین راستا، تیم‌های گشتی و امدادی نیز در سطح جاده‌های استان آماده خدمت‌رسانی بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه رانندگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به مدیریت صحنه، امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و بازگشایی مسیر اقدام می‌کنند.

سرهنگ حسنوند گفت: پلیس راه استان خوزستان همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، تلاش می‌کند ضمن تسهیل در تردد خودروها، امنیت ترافیکی جاده‌ها را حفظ کرده و از بروز گره‌های ترافیکی و مخاطرات احتمالی جلوگیری کند.

وی گفت: این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که خدمت‌رسانی به مردم و تأمین ایمنی سفرهای جاده‌ای همچنان در اولویت اصلی مأموریت‌های پلیس راه قرار دارد.

رئیس پلیس راه خوزستان در پایان از تمامی رانندگان خواست، پیش از آغاز سفر از سلامت کامل و نداشتن نقص فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و ضمن حفظ تمرکز کامل به جلو و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تأمین ایمنی و روانی ترافیک جاده‌های استان یاری دهند.