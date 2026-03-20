آیت الله شبیری زنجانی شهادت دکتر لاریجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید به مناسبت شهادت جمعی از مردم، فرماندهان، مدیران و دکتر علی لاریجانی به شرح زیر است:
ضایعۀ دردناک شهادت و جان باختن جمعی از مردم مظلوم و بیدفاع میهن اسلامی و نیز شماری از فرماندهان و مدیران خدمتگزار، بهویژه فاضل ارجمند، پرورده در بیت علم و دوستدار اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام)، جناب آقای دکتر علی لاریجانی را به خانوادههای محترم ایشان و همۀ بازماندگان تسلیت عرض میکنیم.
از خداوند متعال برای آن عزیزان، غفران و رحمت الهی و برای همۀ داغدیدگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
قم - بیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید با صدور پیامی شهادت جمعی از مردم، فرماندهان، مدیران و دکتر علی لاریجانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید به مناسبت شهادت جمعی از مردم، فرماندهان، مدیران و دکتر علی لاریجانی به شرح زیر است:
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