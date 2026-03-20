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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

آیت الله شبیری زنجانی شهادت دکتر لاریجانی را تسلیت گفت

آیت الله شبیری زنجانی شهادت دکتر لاریجانی را تسلیت گفت

قم - بیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید با صدور پیامی شهادت جمعی از مردم، فرماندهان، مدیران و دکتر علی لاریجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید به مناسبت شهادت جمعی از مردم، فرماندهان، مدیران و دکتر علی لاریجانی به شرح زیر است:

ضایعۀ دردناک شهادت و جان باختن جمعی از مردم مظلوم و بی‌دفاع میهن اسلامی و نیز شماری از فرماندهان و مدیران خدمتگزار، به‌ویژه فاضل ارجمند، پرورده در بیت علم و دوستدار اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، جناب آقای دکتر علی لاریجانی را به خانواده‌های محترم ایشان و همۀ بازماندگان تسلیت عرض می‌کنیم.

از خداوند متعال برای آن عزیزان، غفران و رحمت الهی و برای همۀ داغ‌دیدگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

کد مطلب 6779645

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