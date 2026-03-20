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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

سرهنگ صفاری: ترافیک در آزادراه قزوین-رشت سنگین و پرحجم است

سرهنگ صفاری: ترافیک در آزادراه قزوین-رشت سنگین و پرحجم است

رشت- رئیس پلیس‌راه گیلان با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان گفت: هم‌اکنون ترافیک در آزادراه رشت- قزوین سنگین و پرحجم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: هم‌اکنون ترافیک در آزادراه رشت - قزوین سنگین و پرحجم گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این ترافیک مربوط به ورود و خروج خودروها در محدوده منجیل تا رودبار است، گفت: حجم بالای سفرها و کاهش ظرفیت عبوری در برخی نقاط، موجب کندی حرکت شده و مأموران پلیس راه برای مدیریت ترافیک و روان‌سازی تردد در محل حضور دارند.

رئیس پلیس راه گیلان با درخواست از رانندگان در خصوص صبر و حوصله و رعایت کامل مقررات رانندگی، افزود: بی‌توجهی به فاصله طولی، تغییر ناگهانی مسیر و عدم رعایت سرعت مطمئنه از عوامل اصلی شکل‌گیری گره‌های ترافیکی در این محور است.

به گفته صفاری، با وجود سنگینی ترافیک، مسیر در حال حاضر باز و قابل تردد است و پیش‌بینی می‌شود با کاهش حجم سفرها در ساعات آینده، وضعیت محور به حالت عادی بازگردد.

کد مطلب 6779664

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