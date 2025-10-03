سرهنگ صفاری: ترافیک در محور خروجی گیلان پرحجم اما روان است

سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و گفت: وضعیت ترافیک در محدوده تقاطع سراوان به امامزاده هاشم، محور خروجی گیلان پرحجم و روان است.

سرهنگ صفاری افزود: پلیس راه استان با استقرار در نقاط حساس و پرتردد، در حال مدیریت و کنترل ترافیک است تا مسافران بتوانند به صورت ایمن و روان تردد کنند.

فرمانده پلیس راه گیلان از مسافران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، سفری ایمن و بدون حادثه داشته باشند.

وی همچنین از مسافران خواست تا جهت دریافت آخرین اطلاعات ترافیکی، به گزارش‌های رسمی پلیس راه استان توجه کنند.