  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

سرهنگ صفاری: ترافیک در محور خروجی گیلان پرحجم اما روان است

سرهنگ صفاری: ترافیک در محور خروجی گیلان پرحجم اما روان است

رشت- رئیس پلیس راه گیلان گفت: ترافیک در محدوده تقاطع سراوان به امامزاده هاشم محور خروجی گیلان پرحجم اما روان است.

سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و گفت: وضعیت ترافیک در محدوده تقاطع سراوان به امامزاده هاشم، محور خروجی گیلان پرحجم و روان است.

سرهنگ صفاری افزود: پلیس راه استان با استقرار در نقاط حساس و پرتردد، در حال مدیریت و کنترل ترافیک است تا مسافران بتوانند به صورت ایمن و روان تردد کنند.

فرمانده پلیس راه گیلان از مسافران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، سفری ایمن و بدون حادثه داشته باشند.

وی همچنین از مسافران خواست تا جهت دریافت آخرین اطلاعات ترافیکی، به گزارش‌های رسمی پلیس راه استان توجه کنند.

کد خبر 6610416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها