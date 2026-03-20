به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با تأکید بر اینکه کسی که خائن به وطن است، او امانت‌دار نیست، کسانی که امانت‌دار نیستند، خائن هستند، گاهی خیانت در شکل بزرگش، خیانت به وطن است، اظهار داشت: روی این جهت امانت و امانت‌داری جزء ایمان، اسلام و مکتب اهل‌بیت است.

«وطن» شرافت و جان ماست

وی با بیان اینکه وطن و خاک و سرزمین کالایی نیست که قابل‌خرید و فروش باشد، وطن قابل‌خرید و فروش نیست، عنوان کرد: به واسطه مشکلات مادی نمی‌شود که وطن را فروخت، خیانت‌درامانت کرد، نمی‌توان وطن‌فروشی کرد، وطن شرافت ماست، وطن عزت ماست، وطن جان ماست، وطن همچون مادر است، مگر مادر را به واسطه مشکلات می‌شود فروخت؟

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ناوگروه رزمایشی دنا از یک سفر رزمایشی بر می‌گشت که مورد هجوم جنایت‌کاران نیروهای مسلح آمریکا قرار گرفت و منجر به شهادت ۸۴ نفر و جاوید لااثر شدن ۲۰ نفر شد، گفت: ۹ نفر از این دریادلان به استان سلحشور لرستان تعلق دارند. استانی که عزیز ما است و خاک این استان را از جان‌ودل دوست می‌داریم.

دشمن به بن‌بست رسیده است

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه این اقدام جنایت‌کارانه مخالف تمام قوانین است و یادآور آن موشکی است که ناجوانمردانه به هواپیمای مسافربری زدند، به مدرسه شجره طیبه میناب زدند، به خانه‌های مسکونی می‌زنند، به ساختمان‌های غیرنظامی می‌زنند، گفت: تنها راه مقابله به اینها زبان زور و انتقام سرسخت است. این تنها راه برخورد با تبهکاران آمریکایی و اسرائیلی است.

وی ادامه داد: واقعیات جنگ این روزها بر همه شما آشکار شده است و دشمن به بن‌بست رسیده است، ایران ۱۷ پایگاه آمریکا در منطقه را مورد ضربات سهمگین و مهلک خودش قرار داده است.

این دفاع تا به‌زانو درآمدن دشمن ادامه خواهد داشت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه رزمندگان ما ۵۰ سال سرمایه‌گذاری در این پایگاه‌ها را نابود کردند و انبوهی از زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی رژیم جعلی صهیونیستی نابود شدند، گفت: حزب‌الله و مقاومت عراق هم حملات بی امانی را نسبت به اینها انجام دادند که سبب بهت آمریکای جنایت‌کار و رژیم جعلی شده است. انصارالله یمن هم آمده است در صورت لزوم تنگه «باب المندب» را مانند تنگه «هرمز» ببندد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه ایران با بستن تنگه «هرمز» اقتصاد جهان را دچار التهاب کرده است، گفت: با یاری خداوند و با اذن الهی پیروزی قطعی است و زمان خاری و ذلت دشمنان فراهم شده است.

وی افزود: این دفاع تا رسیدن به یک بازدارندگی کامل و به‌زانودرآمدن دشمنان ادامه خواهد داشت.

شهادت‌ها هیچ‌گونه تأثیری در پیروزی و روند انقلاب اسلامی نخواهد داشت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه ما برخی از کشورها حوزه خلیج‌فارس در همه این اتفاقات شریک بوده‌اند، باید با اینها سخن گفت و در مجامع بین‌المللی از اینها مطالبه کرد، دیگر جای ملاحظه و دورویی از برخی از این سران کشورها نیست، گفت: اگر در این جهت کوتاهی شود این خسارت‌ها و اقدامات زشت و پلید آنها ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام شاهرخی، بیان داشت: دشمن هم بداند با این ترورهایی که انجام داده است، این انقلاب وابسته به هیچ فردی نیست، وابسته به این مردم است، می‌بینید که پیوستگی و انسجام مردم بیشتر شده است عمق عشق این مردم به امام شهید را نگاه می‌کنید، امروز ما آنها را تحریم کرده‌ایم و به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند. امروز ما پایگاه‌های آنها را نابود کردیم.

وی گفت: این شهادت‌ها هیچ‌گونه تأثیری در پیروزی و روند انقلاب اسلامی نخواهد داشت.