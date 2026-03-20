به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره ۳۶ اعلام کرد: با توکل به خدای قهار و با گرامی‌داشت یاد شهدای امنیت و اقتدار ایران عزیز از بامداد امروز، محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان راهبردی ارتش رژیم صهیونی، مستقر در فرودگاه بن گوریون، وزارت امنیت داخلی دشمن صهیونی مستقر در قدس اشغالی و شبکه ۱۳تلویزیون مستقر در تلاویو، بار دیگر، هدف حمله گسترده پهپادهای ارتش، قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، هواپیماهای سوخت‌رسان راهبردی ارتش رژیم صهیونی که در فرودگاه بن گوریون مستقر هستند، نقش اساسی در پشتیبانی حملات هوایی علیه کشورمان و محور مقاومت ایفا می‌کند. وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، قلب مدیریت بحران رژیم ددمنش صهیونی است و شبکه ۱۳ رژیم اشغالگر قدس نیز یکی از بازوهای عملیات‌ روانی علیه کشورمان است که به عنوان بلندگوی رژیم در تهاجم و سفیدشویی جنایات علیه ملت عزیز ایران نقش محوری دارد.

ارتش در این اطلاعیه افزوده است، به پشتوانه حضور حماسی مردم عزیز ایران در صحنه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با قدرت در دفاع از میهن عزیز و مقابله با دشمنان خبیث ایستاده‌اند. دعای خیر مردم شریف و مقاوم در واپسین ساعات رمضان المبارک و سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، بدرقه شکوهمند راه شهدا و ایثارگران ملت در صحنه نبرد حق علیه باطل خواهد بود.