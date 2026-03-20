سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: امنیت در خارگ به طور کامل برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع آخرین وضعیت میدان و نبرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دشمن متجاوز صهیونیستی و آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، موفقیتهای نیروهای مسلح را خیره کننده توصیف و اضافه کرد: ضربات کوبنده و موثرتری به دشمن طی روزهای اخیر وارد شده است.
وی افزود: در این جلسه طرحی مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس همه افرادی که در این جنگ تحمیلی به صورت مستقیم در حال مبارزه و دفاع و مقاومت هستند اعم از نیروهای مسلح در بخشهای مختلف، نیروهای بسیجی که در تامین امنیت کشور فعال هستند و افرادی که در این دفاع اقداماتی را انجام میدهند، به عنوان ایثارگر شناخته شد و از حمایتهای قانونی ایثارگری بهرهمند شوند.
رضایی بیان کرد: بر اساس گزارشهای ستاد کل و وزارت دفاع، نگرانی بابت ذخایر وجود ندارد و امکانات لازم هم برای جبهههای نبرد فراهم شده است. نیروهای مسلح در اوج آمادگی دفاعی خود قرار دارند و به همه شرارتها و حملات دشمن پاسخ قاطع و کوبندهای خواهند داد.
وی ادامه داد: هر دولتی که با دشمنان ما در حمله به کشور و منافع ما همکاری کند یا خاکش یا پایگاههایش را به هر طریقی در اختیار آنها قرار دهد به عنوان متخاصم مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در بخش دیگری از این جلسه هیئتهایی که از کمیسیون به مناطق عملیاتی و مرزی رفته بودند گزارشهایی از غرب شمال غرب و جنوب و مسائلی که در این سفرها مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود ارائه کردند.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی روزهای اخیر جلساتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برای بهبود وضعیت نیروهای مسلح داشته است گفت: در این زمینه تصمیمات خوبی هم اتخاذ شده است.
برخورد قاطعانه نیروهای مسلح با دشمن
رضایی با ارائه گزارشی از وضعیت دفاعی کشور در جنوب در استانهای هرمزگان و بوشهر و همینطور آخرین وضعیت خارگ تصریح کرد: امنیت در خارگ به طور کامل برقرار است و صادرات نفت هم بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ وقفهای در جریان است.
وی با بیان اینکه کارکنان زحمتکش صنعت نفت به صورت شبانه روزی در حال انجام وظایف خود در حوزه صادرات نفت هستند افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مجاهدت کارکنان صنعت نفت به ویژه در خارگ و در پایانهها تقدیر و تشکر میکند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: نیروهای مسلح با اقتدار دشمن را از کرده خود پشیمان کرده است. کمیسیون امنیت ملی از نیروهای مسلح در ارتش، سپاه، فراجا، ستاد کل و وزارت دفاع بابت جانفشانیها و ایثار اخیر و تامین امنیت در داخل و خارج تقدیر و تشکر میکند.
وی با تقدیر از حضور حماسی مردم در صحنه در نقاط مختلف کشور ادامه داد: از مردم درخواست داریم که در صحنه بمانند چراکه حضور مردم نقشه های پلید دشمنان را باطل میکند و خنثی کننده توطئههای آنان و تغییر دهنده محاسبات آنان است.
هیچ مذاکرهای با دشمن نداریم
رضایی تصریح کرد: هیچ مذاکرهای در حال حاضر با آمریکایی ها نداریم و صرفا به دنبال تنبیه متجاوز و تسلیم آنها هستیم. اخبار کذبی که منابع آمریکایی با هدف کنترل قیمت انرژی و نفت در مورد آتش بس یا مذاکره مطرح میکنند کذب محض است و ما هیچ برنامهای برای آتش بس یا مذاکره در شرایط فعلی نداریم.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه به تجاوز دشمن صهیونیستی و آمریکایی پاسخ میدهد و تا بازدارندگی کامل، تنبیه نهایی متجاوز و گرفتن انتقام خون شهدا به ویژه رهبر شهید و تسلیم متجاوزان و تنبیه کامل آنها از پای نخواهد نشست.
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