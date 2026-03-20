سالاری: جنگ حق علیه باطل با پیروزی جبهه اسلام به پایان خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در خطبههای نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته که در مسجد جامع صاحبالزمان (عج) برگزار شد، با توصیه به تقوا و پرهیزگاری، شب عید فطر را فرصتی مغتنم برای توجه به نیازمندان دانست و بر اهمیت پرداخت فطریه تأکید کرد.
امام جمعه سیریک با اشاره به آغاز ماه شوال، این ماه را فرصتی برای تقویت کرامت و رشد معنوی برشمرد و اظهار داشت: دستیابی به کرامت اخلاقی در گرو توجه به تقواست و نقش تقوا در شکلدهی جامعهای سالم و منسجم بیبدیل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ بصیرت و هوشیاری در برابر رخدادهای اجتماعی، بر نقش مردم در پیشبرد امور کشور تأکید کرد و تجربه تاریخی ایران را گواه نقشآفرینی همیشگی ملت در صحنههای مختلف دانست.
خطیب جمعه سیریک با اشاره به همزمانی ماه شوال با ایام همراه با احساسات عمومی، نماز عید فطر را میراثی ارزشمند از رهبر شهید توصیف کرد و گفت: این میراث گرانقدر باید با شکوه و انسجام هرچه بیشتر برگزار شود.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به محوریت مردم در اندیشه رهبری، افزود: رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای در نخستین پیام خود حدود ۲۵ بار از ملت ایران یاد کردند و اتکا به مردم را بهعنوان راهبرد اصلی ترسیم نمودند. از جمله هنرهای برجسته رهبر معظم انقلاب نیز اتکا به همین ظرفیت عظیم مردمی است.
وی با بیان اینکه مردم ایران توانایی لازم برای تصمیمگیریهای سرنوشتساز را دارند و نیازی به بیگانگان نیست، تصریح کرد: امروز ملت ایران خونخواه خون پاک رهبر شهید هستند و خواست مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله قاطع با دشمنان تا سرنگونی رژیم صهیونیستی و پایگاههای نظامی آمریکاست.
امام جمعه سیریک در پایان با تأکید بر اینکه خون رهبر شهید، جهاد تبیین را معنا بخشید، خاطرنشان کرد: امروز همه ملت ایران یکپارچه «سیدعلی خامنهای» هستند و یک رهبر واحد دارند. یقین داریم در این جنگ حق علیه باطل، پیروزی نهایی از آن جبهه اسلام و ملت شریف ایران خواهد بود.
