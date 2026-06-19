به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با استناد به فرمایش امام صادق(ع)، سه رکن اصلی حکومت بنی‌امیه را «سیف» (شمشیر)، «عسف» (زور) و «جور» (ظلم) برشمرد و افزود: امویان با این سه پایه، مردم را به دیکتاتوری وادار می‌کردند و با شمشیر و اجبار، حتی برای بیعت و جنگ، آنان را همچون حیوان به کشتن می‌دادند؛ اما امامت اهلبیت(ع) بر هفت محور استوار بود که هیچ‌کدام رنگ و بوی قدرت ظاهری نداشت.

وی با تأکید بر سخن امام صادق(ع) که فرمودند: «امامت ما هفت پایه داشت»، این اصول را عبارت دانست از: «رفق» (مدارا)، «ائتلاف» (جوشیدن با مردم)، «وَقار» (متانت)، «تَقیه» (حفظ حرمت‌ها)، «وَرَع» (پرهیزگاری) و «اجتهاد» (تلاش در راه خدا) و تصریح کرد: حکومت ما بر دل‌ها بود؛ إمارت و سلطنت نداشتیم، اما امامت داشتیم؛ امیر نبودیم، اما امین مردم بودیم.

امام جمعه سیریک در ادامه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره لزوم مدارا و وحدت، گفت: امام صادق(ع) به ما آموخت که اگر برادر اهل‌سنت‌تان بیمار شد، عیادت کنید و اگر از دنیا رفت، در تشییع جنازه‌اش شرکت کنید؛ چراکه نماز خواندن پشت سر برادر اهل‌سنت، مانند نماز پشت سر پیامبر(ص) است. وحدت یعنی جوشیدن با هم؛ اگر برادر سنی‌ات داغ‌دار است، دل تو بلرزد و اگر شاد است، تو شاد باشی. این مکتب امام صادق(ع) است، نه یک تاکتیک، بلکه شیوه‌ای برای زیستن.

سالاری با تأکید بر نقش مجالس عزای سیدالشهدا(ع) در انسجام امت اسلامی، این محافل را مایه آشنایی با ظلم‌ستیزی، احترام به فقیر، بصیرت‌افزایی و شناخت یزید زمانه دانست و خاطرنشان کرد: آنچه ما را دور هم جمع کرده «حُبُّ الحُسَینِ یَجمَعُنا» است. روضه‌های حسینی، پالایش‌گاه گناهان و تمرین همبستگی اجتماعی است و نباید خدای‌نکرده از این مجالس، اختلاف بروز کند.

تأکید بر پیام راهگشای رهبری و لزوم وحدت ملی در برابر دشمن

امام جمعه سیریک در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، این پیام را «اعجازگونه، راهگشا و جامع» توصیف کرد و گفت: ایشان با یک تیر، چند نشان زدند؛ هم فضای بین‌الملل را مدیریت کردند، هم داخل را، هم دولتیان و هم مردم و جبهه مقاومت را. کسانی که تصور می‌کردند رهبری در پرده غیبت تصمیم‌گیری می‌کند، با این پیام صریح و شفاف ثابت شد که معظم‌له با دقت و فراست، بر همه جزئیات اشراف کامل دارند.

حجت‌الاسلام سالاری با تأکید بر اصل «علی‌الاصول» در مناسبات با آمریکا، تصریح کرد: انقلاب ما یک دعوای وجودی با آمریکا دارد؛ نور و ظلمت هیچ‌گاه در یک جریان قرار نمی‌گیرند. جمهوری اسلامی تا زمانی که هست، بی‌اعتمادی به آمریکا و اسرائیل دارد و این یعنی «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل». وی در عین حال گفت: رهبر معظم انقلاب با نگاه ناظر، به رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده اعتماد مشروط کردند و ما نیز بر همان مبنا، ناظر بر اجرای تعهدات هستیم.

هشدار درباره جنگ اقتصادی و تأکید بر نظارت بر معیشت مردم

امام جمعه سیریک با هشدار نسبت به تغییر راهبرد دشمن از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی، گفت: امروز دشمن دندان‌های خود را برای جنگ اقتصادی تیز کرده است؛ نباید اجازه دهیم از مسائل بنزین، کالا و اقتصاد، عفونت‌هایی ایجاد کنند. وی بر ضرورت نظارت بر قیمت‌ها، به‌ویژه در اصناف، تأکید کرد و افزود: نباید مردم در خرید کالاهای اساسی نقره‌داغ شوند. در کنار همه تدابیر کلان، باید حواسمان به سفره مردم باشد.