به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به شرایط امروز انقلاب اسلامی و تشبیه آن به «لیلة‌المبیت» اظهار کرد: رزمندگان امروز در حال فراهم کردن مقدمات ظهور و مهدویت هستند و دین نبوی از تونل‌های این مسیر هجرت می‌کند.

وی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران موجب حفظ انقلاب و عزت کشور شده است، ارتحال رهبر شهید را تسلیت گفت و افزود: خون این شهید بزرگوار انقلاب را زنده نگه داشت و پیگیری انتقام و خونخواهی از خون شهیدان، به‌ویژه خون رهبر شهید، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

امام جمعه سیریک با تأکید بر اینکه دوران مذاکره با دشمن به پایان رسیده است، گفت: به فکر نشستن پای میز مذاکره مجدد با این دشمن نباشید. پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که مذاکره باید از نوع مذاکره حضرت عباس (ع) باشد؛ اگر دشمن شرایط ملت ایران را پذیرفت و از مسیر خود بازگشت، آن‌گاه مذاکره معنا پیدا می‌کند.

سالاری با اشاره به شرایط حساس کنونی و مقاومت ملت ایران تصریح کرد: انتقام و خونخواهی از خون شهیدان، به‌ویژه رهبر شهید، خط قرمز ملت ایران است.

وی با بیان اینکه ملت ایران با ساختارهای حقوقی جهان آشنایی دارد، افزود: ما دیپلماسی حقوقی در اختیار داریم که می‌تواند دشمن را شکست دهد. دشمن با اقدامات خود مرجعیت دینی، مدرسه و ورزشگاه را هدف قرار داده و همین اقدامات، ماهیت جنایتکارانه او را آشکار می‌کند.

باید هزینه اقدامات دشمن را افزایش داد

امام جمعه سیریک با بیان اینکه مسئولان مورد احترام هستند، اما مطالبه اصلی مردم، دفاع از انقلاب و خونخواهی شهداست، ادامه داد: باید هزینه ترور را برای دشمن بالا ببریم و جهان را برای آنها ناامن کنیم. ما باید با جریان و اشخاص دشمن مقابله کنیم.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به ابعاد کودتای ۲۸ مرداد و ضرورت پایبندی به عهد و پیمان میان رهبر و مردم خاطرنشان کرد: امروز ایران، ایرانِ ولایت فقیه است و مردم پشت سر رهبر ایستاده‌اند.

هشدار امام جمعه سیریک درباره صف‌های طولانی بنزین

وی در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات تأمین سوخت در شهرستان سیریک اشاره کرد و با انتقاد از صف‌های طولانی بنزین گفت: عزیزان جایگاه‌دار دعا کنید که این صف‌ها به دلیل محدودیت‌ها یا کمبود جایگاه باشد؛ چرا که اگر دلیل آن چیز دیگری، از جمله قاچاق یا احتکار سوخت باشد، مردم با شما برخورد خواهند کرد.

امام جمعه سیریک با تأکید بر ضرورت رعایت حق مردم در توزیع سوخت افزود: قاچاق سوخت موجب کشتار در جاده‌های سیریک شده است و باید در نحوه توزیع نفتکش‌ها و سوخت، دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

وی خواستار مدیریت صحیح توزیع بنزین و جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد و تأکید کرد: مسئولان و متولیان جایگاه‌های سوخت باید اجازه ندهند مشکلات موجود در تأمین بنزین، فشار مضاعفی بر مردم شهرستان سیریک وارد کند.