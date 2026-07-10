امام جمعه سیریک: ملت ایران نقش نظارتی بر مذاکرات را بر عهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای این هفته نماز جمعه، با اشاره به توطئههای دشمنان برای ایجاد شکاف بین امامت و ولایت، اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی همواره در تلاش هستند تا با ایجاد تردید و شبههافکنی، فاصلهای میان امامت و ملت ایجاد کرده و وحدت و همبستگی جامعه اسلامی را که از اصول اساسی نظام است، مختل کنند.
وی با تأکید بر اینکه این نوع تشکیک و شبههافکنی پدیدهای جدید نیست، افزود: دشمنان در طول تاریخ همواره سعی کردهاند با راهاندازی شایعات و شبهات، اعتماد مردم به رهبری و ولایت فقیه را تضعیف کنند؛ اما هوشیاری و بصیرت مردم ایران، همواره این نقشههای شوم را خنثی کرده است.
امام جمعه سیریک با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع)، بر اهمیت پیروی از رهبری صالح در حفظ انسجام و اتحاد جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: ملت ایران باید هوشیار باشند و با بصیرت و وحدت، از هرگونه تفرقه و جدایی جلوگیری کنند.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به جنگ نرم دشمن، خواستار فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بیشتر برای تبیین نقش و جایگاه امامت در زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان شد و بر ضرورت همفکری و همکاری همه اقشار جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش تحریککننده دشمنان برای ایجاد اختلاف و تنش در جامعه، تصریح کرد: در این شرایط حساس، مردم باید با هوشیاری و آگاهی در برابر تحریکات دشمن ایستادگی کرده و ضمن حفظ وحدت و همبستگی، دیگران را نیز برای مقابله با نقشههای دشمن تشویق کنند. وظیفه هر فرد مسلمان، حفظ ارزشها و اصول دین و تقویت روحیه مقاومت در برابر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی است.
امام جمعه سیریک بر لزوم ارتباط مستمر بین مردم و رهبری و تبیین دقیق پیامهای ولایی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تنها در سایه همگرایی و همفکری میتوان به تقویت اراده جمعی و مقابله با توطئههای دشمن پرداخت.
حجتالاسلام سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ پرفرازونشیب ایران، گفت: پادشاهان گذشته ایران به خاطر زر و زیورآلات، خاک این کشور را به سادگی تقدیم بیگانگان کردند؛ اما رهبر شهید و شجاع ما، حتی یک وجب از خاک ایران را به دشمن واگذار نکرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم، تأکید کرد: این بزرگواران جان خود را در راه حفظ تمامیت ارضی و عزت کشور فدای مردم کردند تا ایران استوار بماند و ما ایرانیان باید به این دلاورمردان افتخار کرده و از فداکاریهای آنان درس بگیریم.
امام جمعه سیریک با انتقاد از سیاستهای نادرست گذشته، از ملت ایران خواست تا با هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کنند و حفاظت از خاک و استقلال کشور را وظیفهای ملی و اسلامی بدانند.
وی همچنین بر ضرورت تبیین و انتقال این فداکاریها به نسل جوان تأکید کرد تا جوانان با تاریخ پربار کشور آشنا شده و از آن بهعنوان الگویی برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی بهره گیرند.
حجتالاسلام سالاری در ادامه با اشاره به مکتب اهل بیت(ع)، تصریح کرد: هر مملکتی که لبیک به یاری اهل بیت(ع) بگوید، گلستان میشود. دشمنان بدانند که از مکتب امام حسین(ع) سیلی محکم خواهند خورد. ملت ایران با همین مکتب، طاغوت را از کشور بیرون کرد و حتی اهل سنت نیز محبت امام حسین(ع) را در دل دارند.
وی با تأکید بر تداوم جمعههای خونخواهی تا انتقام خون رهبر شهید و شهدا، افزود: خداوند متعال به رهبر شهید ما هدیه داد که در قلب آزادگان جهان جا گرفت و نماد عدالت بود.
امام جمعه سیریک در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مذاکرات، گفت: این توافق، نسخه شفابخش مذاکره نیست؛ چون رهبری آن را نمیخواهد. تا زمانی که اصول نتیجهبخش طبق نظر رهبری محقق نشود، ما ایرانیان از امروز نقش نظارتی بر مذاکرات را بر عهده خواهیم داشت.
حجت الاسلام سالاری در پایان با تقدیر از تشییع باشکوه رهبر شهید در عراق، خاطرنشان کرد: این تشییع عظیم، اتحاد ملتها را به نمایش گذاشت و همگان نشان دادند که همه، منتقم خونخواه رهبر شهید هستند.
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