امام جمعه عسلویه: ایران توانایی تغییر معادلات جهانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با اشاره به اینکه باید از فرصت ماه رمضان برای یک سال خود بهره بگیریم اظهار کرد: تلاش کنیم که حافظ روحیه معنوی کسب شده از رمضان باشیم.

وی با اشاره به نخستین پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: این پیام تاریخی را می‌توان یک بیانیه راهبردی بدانیم که مردم باوری صادقانه برگرفته از سیره نورانی امام شهیدمان شیرازه این پیام بود و در آن خطوط قرمز برای دشمنان و مسیر پیش رو برای دوستان مشخص شده است.

امام جمعه عسلویه اضافه کرد: استمرار و تثبیت خط امام و رهبر شهید، حضور عمارگونه ملت، نمایش قدرت و تقویت بازدارندگی، وحدت و انسجام ملی، همدردی عاطفی و تکریم آسیب‌دیدگان و توجه به مضامین عرفانی و معنویت از مهمترین بخش های این پیام بود.

وی با بیان اینکه معظمٌ‌له انتقام را فقط برای رهبر شهید ندانستند، بلکه هر شهیدی را «موضوع مستقلی برای پرونده انتقام» یاد کردند افزود: ایشان فرموند اگر دشمن غرامت ندهد «به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد» که این یک گفتمان جدید در عرصه حقوق بین‌الملل به روایت جمهوری اسلامی ایران است.

محمدی خاطرنشان کرد: امام خامنه‌ای عزیز در این پیام تاریخی، نه تنها نقشه راه امروز، بلکه چشم‌انداز روشنی از فردای ایران اسلامی را ترسیم فرمودند.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی امام امت تصریح کرد: ایشان فردی عمیقا باورمند به وعده‌ها و سنن الهی، متواضع و فروتنی در برابر مردم و مواجهه با دشمن از موضع عزت و اقتدار،ظاهر شدن در مقام فرماندهی کل قوا با شجاعت و استحکام است.

امام جمعه عسلویه تصریح کرد: با وجود خلف صالح امام شهید آینده انقلاب اسلامی پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای روشن‌تر، قدرتمندتر و امیدوارکننده‌تر از همیشه خواهد بود. خون پاک ایشان ضامن تداوم، استحکام و گسترش روزافزون انقلاب در داخل کشور و در سطح جهان اسلام و آزادگان جهان است.

وی تاکید کرد: مکتب شهید خامنه‌ای به‌عنوان مکتبی طبیعی و تمدنی، در عرصه بین‌المللی جایگزین ایدئولوژی‌های ورشکسته و فروپاشیده غرب خواهد شد و الگویی برای اداره جوامع انسانی در عصر جدید ارائه خواهدشد.

ضعف اقتصاد غرب در برابر اراده ایران

محمدی با تسلیت شهادت شهید لاریجانی افزود: شهید لاریجانی عملیات روانی دشمن را با مواضع سنجیده خنثی می‌کرد و در مقام پاسخگوی نظام به گزافه‌گویی‌های ترامپ و نتانیاهو ایفای نقش کرد.

وی گفت: گسترش جنگ به کل منطقه و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، این درگیری را از یک منازعه محلی به شوکی عظیم به اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. این برگ برنده، تصویر ایران را از یک بازیگر منطقه‌ای به اهرمی مؤثر در معادلات قدرت جهانی تغییر داده است.

امام جمعه عسلویه اضافه کرد: در آمریکا، افزایش قیمت بنزین دستاوردهای کاهش مالیات را برای اکثر خانواده‌ها از بین برده و بانک‌های مرکزی جهان را در دوراهی تورم یا رکود گرفتار کرده است. این تصویری از آسیب‌پذیری پاشنه آشیل اقتصاد غرب در برابر اراده ایران است.

وی اظهار کرد: پیروزی ایران در این جنگ به فضل الهی قطعی است، زیرا ایران نشان داده است که حتی در میانه نبرد، توانایی تغییر معادلات جهانی و تحمیل اراده خود را دارد.

محمدی بیان کرد: دشمن متجاوز با اقدامی نابخردانه به پالایشگاه‌های عسلویه و زیرساخت انرژی کشور حمله کرد که نیروهای مسلح ایران بلافاصله برخی از اهداف مهم و راهبردی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه را مورد حمله قرار دادند و پاسخ پیشیمان کننده دادند.